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【政界爆疫】立會議員狄志遠曾與徐英偉午膳　檢測結果呈陰性　

社會 14:22 2022/01/07

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立會議員狄志遠曾與徐英偉午膳，檢測結果呈陰性。（狄志遠提供）

10名政府官員出席百人生日宴會，席上有初步確診者出席，民政局局長徐英偉需要隔離（詳情即看【下一頁】）；立法會議員、新思維主席狄志遠、副主席黃俊瑯及崔定邦曾於宴會翌日、本周二（4日）與徐英偉共進午餐，狄、黃二人昨午（6日）自行前往接受檢測。

狄志遠今日（7日）下午1時許，在個人社交平台指三人檢測結果呈陰性，狄今早接受電台節目指，飯聚時長約一小時，當昨午知悉徐英偉需要隔離後，馬上接受檢測，暫時未知結果，故今日在家工作，稱因應新冠病毒在人體有潛伏期，即使檢測呈陰性會在家隔離數天，呼籲市民要特別注意防疫，詳情即看【下一頁】

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記者：陳麗娜

 

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