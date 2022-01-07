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【減肥大作戰】日本176磅女生玩War Game減肥　激減66磅成Fit爆「軍裝女神」

保健美顏 17:49 2022/01/07

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熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

日本176磅女生玩War Game減肥，1年半逆襲成fit爆「軍裝女神」。

減肥有很多方法，日本有位80公斤（約176磅）的女生，在1年多前開始接觸War Game，運動量大增之下，成功減磅，搖身一變成為身形fit爆的「軍裝女神」。

這位叫「Lillianne葵」的女生近日接受電視節目訪問，指最初在朋友介紹下開始接觸War Game，本來她覺得要跑來跑去，還要穿上厚重的裝備，實在太累，沒想到一試便愛上。

最新影片推介：

由於玩War Game時要穿上8公斤的裝備，而每次都會玩上5至6小時，如此大的運動量，有助燃燒脂肪，令Lillianne葵不知不覺瘦下來，4個月就減走30公斤（約66磅），不但動作變得敏捷，身體也更健康。

Lillianne葵不時會在社交平台上分享身穿War Game的照片，帥氣之餘，fit爆身形展露無遺。她說道，在接觸War Game前，只要沒事就會一直吃東西，但現在會將時間和金錢花在購買裝備上。

她又拍攝YouTube影片推廣War Game，希望吸引更多人加入。不少網民都紛紛表示，「看來War Game是不錯的另類減重辦法」、「看來War Game是不錯的另類減肥辦法」、「肥仔肥妹都是潛力股」。

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責任編輯：羅嘉欣

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