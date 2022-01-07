【飢餓成怒】飢餓會導致煩躁及衝動行為 BBC實測：有氣飲品會增加飢餓感

▲ 飢餓會導致煩躁及衝動行為，BBC實測指，有氣飲品會增加飢餓感。

當人感到肚子餓時，除了會發出咕嚕咕嚕「個肚打鼓」聲響外，原來情緒都會受牽連，引起生氣、憤怒和衝動行為。看來要減少壞心情或衝突，首要任務是先填飽肚子再說。

英國廣播公司BBC引述一位吃了兩周低碳水化合物飲食的喜劇演員Jess Fostekew的心情，她說：「我駕車時情緒突然失控，起因是我過紅綠燈的時候開得慢，後面那輛車的男司機向我響咹催促。我下車一心與對方打場架，結果對方笑了笑便把車開走了。」Jess Fostekew於是把車停到路邊，竟哭了起來，是那種不可遏的抽泣，然後發誓再也不要禁食碳水化合物。

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英國倫敦大學國王學院的營養及飲食學講師Sophie Medlin說：「早有發現，從科學角度，飢餓會導致煩躁。當血糖下降時，體內的皮質醇和腎上腺素就會上升。」社交媒體因此把英文hungry（飢餓）和angry（生氣）兩字組合起來，形成hangry（飢餓成怒）這個新詞。

男士比女士更易飢餓成怒

飢餓會對大腦產生影響，是因為神經元分泌的神經肽控制着我們大腦中的化學物質。「引發飢餓與引發生氣、憤怒和衝動行為的，是同一種神經肽。」

大家都曾有過饑腸轆轆時怒火中燒的經歷，一般人認為，這現象多見於女性身上，但Sophie Medlin指出，這情況在任何人身上都有可能發生，而就神經科學來說，也許更容易發生在男性身上。事關神經肽影響着大腦，而男性的神經肽受體比女性多，另外男性的睾酮水平較高，因而有以上估計。亦有情況是，當神經肽受到雌性激素波動等因素的影響，如女性在生理周期期間，都有可能出現因飢餓造成惱怒的現象。

說到底，認為女性容易飢餓成怒可能只是一種常見的性別固有印象，而且與男性較少於公開表達自己的感受有關。

愈肚餓愈憤怒

Sophie Medlin指出，每個人都跟食物有着相當複雜的關係，飢餓成怒也往往會對人際關係造成實實在在的影響。2014年的一項研究發現，在已婚夫婦中，血糖水平較低的人，對伴侶的攻擊性可能更強。

研究人員要求參與者在生氣時將針插在代表配偶的公仔身上，憤怒的配偶還要通過耳筒向另一半傳遞巨大的噪音，並在整個實驗過程中，對血糖水平進行監測。結果發現，那些血糖水平較低的參與者，在公仔上插上更多的針，對配偶怒吼的聲更大、持續時間更長。事實上，這個結果並不出人意料。

有氣飲品增飢餓感

肚子餓原因不外乎無食物下肚，但原來有些飲品會令我們產生飢餓感。有實驗和研究發現，有氣飲品中的氣泡會導致身體產生更高飢餓賀爾蒙生長素，增加飢餓感，變相大大提高潛在的卡路里攝取量，即使飲無糖有氣飲品也「中招」。

此測試由BBC《相信我，我是醫生》節目製作組製作，實驗結果發現喝了有氣飲品後的參與者，體內的賀爾蒙生長素上升了50%，這表示喝了有氣含糖飲品一小時後，比喝普通含糖飲品會有更強烈的飢餓感。同樣，喝有氣水比喝普通水的人也記錄得更高的生長素水平。

研究人員還未為氣泡增加飢餓感下定論，但指出兩種可能的原因：一、有氣含糖飲品在胃裏釋放二氧化碳，胃部組織察覺到二氧化碳之後，就會促使胃部細胞釋出生長素，令人產生飢餓感。二、氣泡引起身體機械反應，胃部受到氣泡的刺激後會膨脹和伸長，促使細胞釋放生長素，同樣令人產生飢餓感。

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