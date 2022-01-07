【強制檢測】政府列出9個高度傳染性處所名單　包括銅鑼灣多個商場商舖【附名單】

▲ 政府列出9個高度傳染性處所名單，包括銅鑼灣多個商場商舖。（陳靜儀攝）

變種病毒Omicron進入社區，政府列出9個高度傳染性處所名單，要求曾到過有關地點市民需要立即接受強制檢測。

高危處所地點（確診者曾到訪日子）

北角英皇道183號利都樓（1月4日: 12:00-23:00）

灣仔灣景中心1樓Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant（1月3日: 21:30-22:30）

銅鑼灣希慎廣場14樓牛気（1月4日: 19:00-22:00）

銅鑼灣2000年廣場9樓雪纖瘦銅鑼灣（1月3日: 11:30-14:30）

銅鑼灣皇冠假日酒店2樓御寶軒（1月3日: 13:00-15:30）

灣仔集成中心地下香港地（1月2日: 10:00-12:00）

銅鑼灣皇室堡6樓富軒（1月1日: 08:30-10:30）

銅鑼灣銅鑼灣廣場一期3樓Outback Steakhouse（1月1日: 18:00-20:30）

北角海景大廈A座14樓Bethel Fellowship Limited（1月2日: 13:00-22:30）



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記者：黃穎津