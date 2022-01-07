【洪為民生日宴】醫生朱偉星與太太均有出席生日宴　朱偉星診所未知需否關閉21日

▲ 據了解醫生朱偉星的太太初步確診，涉與洪為民生日宴群組有關。（經濟日報資料圖片）

第5波疫情來勢洶洶，至少14名問責官員和逾19名立法會議員，本周一（3日）卻出席百人生日活動，與一名初步確診嘉賓同場。消息指，有關生日派對再多一名初步確診，患者在晚上九時前離開宴會，據悉該名患者任職港台， 是普通話台主持人楊子矜，而其丈夫為家庭醫學專科醫生朱偉星。

家庭醫學專科醫生朱偉星的診所位於中環，其診所下午沒有應診，不過診所護士向病人表示，現時未知診所是否需要關閉21日，仍要等待檢測結果，提醒病人求醫前可致電預約電話查詢。

朱偉星證實其妻子初步確診，指二人在星期一晚上8時左右到達洪為民的生日派對，然後逗留約一小時後離開。

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責任編輯：TOPick港聞組