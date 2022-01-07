【洪為民群組】20名立法會議員出席「洪門宴」　一文看清各人回應

▲ 19位議員承認出席洪為民生日宴。（資料圖片）

全國人大代表洪為民生日宴，除了有14名港府官員出席，20名立法會議員亦有份，包括1月5日曾到深圳見港澳辦主任夏寶龍的何君堯、新民黨容海恩、體演文出界霍啟剛等。有份出席的議員接受查詢時回覆如下：

有出席宴會的選委會界別議員：

洪雯：已與家人、同事前往檢測，結果至今為陰性，未曾與初確者接觸，但逗留時間其對方有重疊，希望就自己敏感度不足、為社會構成不必要風險，以及影響議會工作，向全香港市民由衷道歉，這次失誤，令大眾失望，我責無旁貸。目前正於竹篙灣隔離，期間會盡力參與所有網上會議和研討會，務求減少對議會運作的影響，我會反躬自省，不會讓類似事件再發生。

譚岳衡：當天6點15分到，6點25離開，到場禮節性打了個招呼。昨天下午已做檢測，結果呈陰性。以後一定多注意。

林順潮：已做過檢測，結果為陰性，沒有病徵，身體沒有任何不適。當晚7點多到，逗留了兩、三分鐘，放下禮物後便離開，7點半前已離開現場。

吳傑莊：當日曾於6時許到達派對現場，逗留約45分鐘後離去，初步確診者於9時許才到達，因此沒有碰面，但慎重起見，仍自行進行檢測，結果呈陰性。

林琳：和主人家打完招呼後坐外面未有進去，好早離開，離開時亦有登出安心出行，已自行檢測，結果呈陰性。

陸瀚民：昨午得悉同場有初確者，已和家人進行檢測，結果均為陰性，當晚活動沒有與其交談或解除，會按照衞生防護指示，接受強制隔離醫學檢測。

葛珮帆：當晚6點半左右到，祝賀主人家就走，7點左右離開餐廳，昨晚已經做了檢測，結果呈陰性，抱歉影響了防疫工作，以後會更加小心。

郭玲麗：當晚8點40分出席該宴會，9點20分離開，逗留半小時期間，沒有飲食，昨日已經自行檢測，今午收到通知，結果呈陰性。會遵從衞生防護中心一切安排。

黎棟國：只逗留約15分鐘，於晚上7時離開，與初步確診者沒有接觸。

周文港：事發當晚約6:30進入現場，與主賓道賀後逗留不多於20分鐘，晚上7點前離開。有按照規定使用「安心出行」，出示「疫苗針卡」，在場沒有除口罩。防疫警惕性不足，對於引起市民批評，會深刻反省，深表歉意。昨日進行核酸檢測結果為陰性，未來會嚴格按照政府要求，認真做好防疫工作。

何君堯：當日下午6時28分到達宴會，有掃安心出行，向洪為民道賀及與賓客寒暄後，約7時20分離開。與港澳辦主任夏寶龍會面前，先後進行3次核酸檢測，結果均為陰性。目前感覺良好，一切正常。

陳家珮：與容海恩及黎棟國都於晚上7時15分前離開，尚未知道是否需要接受隔離，第二名染疫者於8時後才到達，若時間不重疊，相信不需要到竹篙灣接受隔離檢疫。

林智遠：當晚6時半出席生日活動，全程戴口罩及沒有飲食，7時許離開，今早已和太太去檢測，不知為何（立法會）出報告沒提我，應該是19+1。

陳仲尼：需前往竹篙灣檢疫

陳沛良：當晚於6時40分已離開，與初步確診者沒有接觸，已檢測，正等候檢測結果。

梁毓偉：未回覆

容海恩：未回覆

有出席宴會的功能組別議員：

邱達根（科技創新界）：今次大意，是很大的反面教材，對無法參與接下來的立法會會議，包括首次大會，感到遺憾。

郭偉强（勞工界）：昨天得悉事件已即往檢測，已收到陰性結果，若收到通知會全力配合衞生防護中心的安排。疫情瞬息萬變，大家都要密切留意防疫資訊，提升防護意識。

霍啟剛（體育演藝文化及出版界）：當晚19:10到達餐廳，事前不知道活動出席人數，到現場於室內向洪生表示恭賀後，見到室內聚集人數較多，故轉移站在戶外地方，全程沒有除下過口罩，亦沒有用餐，並於19:22離開餐廳，明白公眾對事件的關注及憂慮，對曾經身處人多密集的聚會現場並影響防疫工作，感到非常抱歉。

衞生防護中心在下午疫情記者會中交指出，約170名人士出席洪為民生日派對，由於兩名染疫者在不同時段到場，料所有出席者都屬密切接觸者須檢疫，至於同住家人也要檢疫4日，詳情即看：【下一頁】

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記者：林曉君、陳葆琳