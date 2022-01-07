【青春不要臉】劉穎鏇造型向80年代港姐取經　戴祖儀放低包袱扮演諧星

▲ 《青春不要臉》以80年代電視台為背景。

TVB一連15集、以80年代無綫藝員訓練班為背景的勵志熱血青春喜劇《青春不要臉》，將接棒《異搜店》於1月17日（星期一）晚播出！繼早前發布了四位年青男主演余德丞、丁子朗、林正峰及孔德賢的角色設定及造型後，今日輪到四位年青女主演的角色設定及造型照發布。

《青春不要臉》講述一班各有夢想的年青人，透過在電視台的各種不同經歷，以汗水、淚水、歡笑及溫情交織出的成長故事。

劉穎鏇：將劇本中譯英

四位女主角分別是外冷內熱戀姐狂姜之雁（劉穎鏇Tiffany飾）、爽朗豁達但內心脆弱的星二代溫楚瑜（戴祖儀飾）、仙氣逼人至超乎想像的當紅花旦姜之妍（伍樂怡Kelly飾）以及「遇神殺神、遇佛殺佛」的剛強女幕後陳嘉敏（游嘉欣飾）。

劇中之雁為了能待在姐姐之妍身邊，千方百計找人提名參選港姐，排除萬難躋身三甲…宣傳照所見，2016年港姐亞軍得主Tiffany，無論旗袍或泳衣均頗有美感。其中一款無敵Shoulder Pad長褸造型更是吸睛。兩位監製亦力讚Tiffany在劇中「愈戰愈勇」，後期更會散出一股獨特的巨星魅力，相當有氣質。

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以往多飾演性格爽朗乖乖女的Tiffany，將突破框框有突破性演出。於外國長大的Tiffany，雖非首度拍劇，但應付中文劇本仍有一定難度，幸好監製教路得到顯著進步：「排戲嗰陣阿肯話我讀中文對白語氣唔啱，叫我試吓譯做英文，之後語氣就啱番。」

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戴祖儀：放低外貌包袱

戴祖儀飾演的楚瑜豪邁爽朗，不過由於背負著星二代包袱，飽受嘲諷兼要啞忍不公平待遇，劇中會慢慢轉型為搞笑藝人的楚瑜，在宣傳照中展示了超強搞笑實力，無論大粒癦或是鬈髮嬌俏演繹夠盡夠放！

Joey笑指監製給予的任務，是要放下外貌包袱：「我成日擔心自己出鏡會包包面或唔靚，會好在意兩側頭髮有冇遮好塊面。後來監製話只要代入角色，做好啲戲，令角色人物性格立體化，觀眾就會鍾意你，靚或者唔靚唔係重點。」

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伍樂怡：唔扮嘢‧做自己

飾演電視台當家花旦之妍的伍樂怡，造型仙氣十足，無論古裝或80年代Look均甚為省鏡，大有潛力成為新一代女神！

之妍的人設善良純真有禮貌之餘，亦極富正義感，唯一缺點只是性格帶點迷糊。原來Kelly真人跟劇中角色十分相近，加上獨特的「慢半拍」演出節奏，因而獲監製睇中！

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Kelly笑謂：「我聽監製講一直想搵人演小龍女，覺得我外形適合，就叫我試鏡。試完鏡後，話我連性格都好適合，因為我慢半拍，個樣又成日發白日夢咁，同之妍好似。」

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游嘉欣：挑戰喊戲

游游飾演的嘉雯目標清晰、性格剛烈，造型純樸得來帶點霸氣。這是游游繼《香港愛情故事》後，第二度與監製林肯合作；游游透露監製給她的功課，是能夠順利完成喊戲。

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她說：「之前《港愛》有場喊戲，我點樣都喊唔出，當時叫阿肯打我鬧我，但佢又話唔識打同鬧，結果搞咗好耐。今次套劇都有一場喊戲，我就順利過關，監製都讚話效果好，好期待出咗街會係點。」