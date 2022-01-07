【洪為民群組】37歲女子確診曾出席生日宴　居銅鑼灣翠巒閣

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第5波疫情來勢洶洶，至少14名問責官員和逾19名立法會議員，本周一（3日）卻出席百人生日活動，與一名初步確診嘉賓同場。詳情即看：【下一頁】

今日（7日）新增33宗檢測陽性個案，30宗初步陽性，當中27宗涉及變種病毒Omicron。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日確診個案中，其中1人曾出席過百人派對。個案涉及一名37歲女子（＃12838），住銅鑼灣天后廟道翠巒閣，相信是被其母親（#12821）感染。女子於榮源茶行工作，她在1月3日曾到訪灣仔灣景中心西班牙餐廳「Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant」，即舉行洪為民生日宴的餐廳。女子在晚上9時30分至10時15分於餐廳逗留。有約170人出席宴會，當中約70人在9時半後到訪餐廳，他們與其同住家人需要檢疫。

張竹君指，因有另外一名初步陽性個案到訪餐廳，如個案確診，所有曾出席宴會人士便需要檢疫。個案涉及一名53歲女子，做傳媒工作，住何文田仁禮花園C座，在6時許至8時許出席宴會，8時許曾短暫離開場地，9時許又再回場地打招呼，於9時半左右離開。

【新冠肺炎】港台證實普通話台主持人初步確診 昨曾與3名同事午膳。詳情即看：【下一頁】



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記者：黃穎津