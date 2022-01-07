【維園群組】居碧安閣63歲男確診　與空姐母親同時段光顧銅鑼灣「東海薈· 拉斐特」

▲ （陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（7日）出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

衞生防護中心公布，今日新增33宗確診個案，包括26宗輸入個案及7宗與輸入個案相關病例；同日錄得約30宗初步確診個案。今日新增的確診個案包括：

居鴨利洲漁安苑碧安閣63歲男

63歲男患者（個案編號：12839），住在鴨利洲漁安苑碧安閣C座，12月30日與空姐母親（個案編號：12754）在相若時間曾到訪皇室堡15A樓東海薈 • 拉斐特食飯， 1月3日不適，1月4日確診，曾打疫苗，昨日署方與機電署到餐廳視察及進行煙霧測試，發現餐廳的通風系統吹向窗邊，而確診的兩名患者正是坐近窗邊，空姐母親坐靠近場內的檯，病毒經風吹到63歲男患者的檯。

張竹君相信，與空姐母親（個案12754）同一時段，即早上8時10分至9時10分，光顧上述餐廳的131名顧客或有機會受影響，署方正透過電子付款紀錄追蹤相關食客，而署方採集的69個環境樣本全陰性。

居跑馬地鳳輝臺67歲女

女患者為一名家庭主婦（個案編號：12840），曾於患者（個案編號：12806）在富軒用膳，該兩枱的人士為緊密接觸者。

居於北角城市花園73歲退休人士

曾與空姐母親（個案編號：12754）於銅鑼灣社區中心跳舞

大埔美新大廈的印傭

該名患者居於大埔美新大廈（個案編號：12854），曾與早前確診者於教會接觸

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記者：郭詩詩、陳麗娜