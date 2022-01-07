【天氣炎熱】2021年為有記錄以來最暖一年 另一次拉尼娜現象正在發展
社會 15:41 2022/01/07
過去一年是本港有記錄以來最熱的一年，有11個月較正常暖，其中3、5、9月均錄該月破記錄高溫。去年全年平均氣溫為24.6度，較1991至2020年正常值高1.1度。全年平均最高氣溫及平均最低氣溫分別為27.5度及22.6度，亦是有記錄以來最高。
天文台又表示，一次短暫拉尼娜現象於去年1月形成，同年3月結束。雖然赤道太平洋中部及東部水溫於春夏兩季維持正常，但該區水溫於10月再次低於正常，並持續至年底，顯示另一次拉尼娜現象正在發展。
|2021年部份天氣記錄
|項目
|數據
|記錄
|全年最高氣溫
|36.1度
|有記錄以來第3高
|全年最低氣溫
|7.7度
|-
|全年熱夜數目
|61天
|有記錄以來最高
|全年寒冷天氣日數
|13天
|較正常值少2.2天
|酷熱天氣日數
|54天
|有記錄以來最高
|全年雨量
|2307.1毫米
|較正常值少約5%
|暴雨警告
|6次紅色暴雨及2次黑色暴雨警告
|-
|雷暴日數
|41天
|較正常值少1天
|發出熱帶氣旋警告信號
|8個
|多於長期平均的約6個
資料來源：香港天文台
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責任編輯：陳梓蔚