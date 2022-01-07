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【天氣炎熱】2021年為有記錄以來最暖一年　另一次拉尼娜現象正在發展

社會 15:41 2022/01/07

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2021年為有記錄以來最暖一年。（資料圖片）

過去一年是本港有記錄以來最熱的一年，有11個月較正常暖，其中3、5、9月均錄該月破記錄高溫。去年全年平均氣溫為24.6度，較1991至2020年正常值高1.1度。全年平均最高氣溫及平均最低氣溫分別為27.5度及22.6度，亦是有記錄以來最高。

天文台又表示，一次短暫拉尼娜現象於去年1月形成，同年3月結束。雖然赤道太平洋中部及東部水溫於春夏兩季維持正常，但該區水溫於10月再次低於正常，並持續至年底，顯示另一次拉尼娜現象正在發展。

2021年部份天氣記錄
項目 數據 記錄
全年最高氣溫 36.1度 有記錄以來第3高
全年最低氣溫 7.7度 -
全年熱夜數目 61天 有記錄以來最高
全年寒冷天氣日數 13天 較正常值少2.2天
酷熱天氣日數 54天 有記錄以來最高
全年雨量 2307.1毫米 較正常值少約5%
暴雨警告 6次紅色暴雨及2次黑色暴雨警告 -
雷暴日數 41天 較正常值少1天
發出熱帶氣旋警告信號 8個 多於長期平均的約6個

資料來源：香港天文台

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責任編輯：陳梓蔚

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