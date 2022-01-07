【新冠肺炎】4歲女童初步陽性屯院隔離曾離開病格　2人被列密切接觸者

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新冠肺炎疫情持續，多個群組繼續擴大。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（7日）出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生表示，截至早上9時，過去24小時，接獲48宗呈報個案，現時共有348名確診病人於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心等留醫，其中1人情況嚴重，其餘347情況穩定。

何婉霞又指，早前確診測量師的一名4歲女兒初步陽性，在竹篙灣檢疫中心出現流鼻水等情況，所以本月5日送屯門醫院隔離，但該名小朋友在醫院晚上約8時自行離開隔離病房內的病格，進入走廊範圍，當時亦無戴上口罩，醫護發現後將她帶回病格，由於護士及病人服務助理無帶面罩，已被列密切接觸者，需要隔離21日。

醫管局會向員工派發檢疫包，員工工作前需要自行檢測，因為現在是關鍵時刻，希望可以及早發現、盡早隔離，亦提醒前線員工需要提高警覺，求醫時需要了解患者有沒有外遊紀錄、有沒有接觸過病人等。

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記者：余思嵐