【維園群組】屯門測量師4歲女兒初步確診　 同班35名同學及數名老師須檢疫

新冠疫情持續，衞生防護中心公布，今日新增33宗確診個案，包括26宗輸入個案及7宗與輸入個案相關病例；同日錄得約30宗初步確診個案。42歲男測量師（#12767）的4歲女兒今日初步確診。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名女童就讀順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園K2 A班，1月4日最後上學，於父親檢測初步陽性時女童已停學等待檢測結果，同一班學生35名同學及老師為緊密接觸者，需要檢疫，其他全校師生約600人需要做強制檢測。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞補充指，4歲女童因出現流鼻水被送往屯門醫院，女童在醫院留院期間，曾經在沒有佩戴口罩的情況下自行離開病格走出走廊，1名護士及1名病房助理當時有佩戴N95口罩但沒有戴上面罩，現時被列為密切接觸者需要接受檢疫21日。

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順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園今（7日）發出緊急通告，指接獲衞生防護中心通知，該校1名4歲女童新冠肺炎病毒測試由陰性變為陽性，學校按教育局指示，復課日期另行通知。

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