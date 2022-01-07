【新冠肺炎】新增33宗確診個案　約有30宗初步確診包括一宗不明源頭【不斷更新】

新冠肺炎疫情持續，多個群組繼續擴大。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（7日）出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

今日新增個案包括26宗輸入個案及7宗與輸入個案有流行病學關連的個案，另有約30宗初步確診個案，包括一宗不明源頭。28宗涉及變異病毒株的感染，3宗的變異病毒株檢測結果待定，餘下兩宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。個案涉及九男24女，年齡介乎四個月大至73歲。

【17:05】初步確診個案，詳情即睇【下一頁】

【16:57】有一宗不明源頭個案，一名58歲女士居灣仔駱克道，在多間超市理貨，工作期間曾到過香港九龍很多萬寧、百佳、惠康工作，未有高危或可疑活動，詳情即睇【下一頁】

【16:57】男測量師的4歲女兒今日初步確診，詳情即睇【下一頁】

【16:40】一名曾出席洪為民生日派對的37歲女子確診，另一名不同時段到訪者初步確診；衞生防護中心指170人曾出席活動。

【16:37】張竹君指，今日新增33宗確診個案，當中27宗懷疑帶有Omicron，其他仍在檢查當中，另有約30宗初步陽性。

【16:30】衞生署署長徐樂堅指出，Omicron在社區上蔓延，有3條二至三代的傳播鏈出現，當中北角空姐群組一條傳播鏈已出現4代傳播，顯示社區有多個傳播鏈，不排除有隠形傳播。徐樂堅指，明白市民收緊防疫措施有不便，但希望市民遵守，停止不必要聚會，減少去人多的地方。

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記者：蘇文軒