【英國升學】5大地區淪陷學位租盤爭崩頭   升學花姐推介升學移民宜居新區域

▲ 升學花姐推介升學移民宜居新區域。

「一家大細移民住邊區好？」很多移民顧問都熱捧Sutton, Reading, Manchester, Nottingham, St Albans，而香港人又喜歡「跟風」，令這5大熱門地區開始出現淪陷跡象，特別是位於倫敦南部的 Sutton，現時已經不再適合移民升學。

最近有行家爆料竟收到Sutton地區市政府的電郵通知，指學位名額已經爆滿，無法再接受或處理移民港人的申請。另得悉早前有在英港人在 Sutton發起茶會，竟然召集到500多人，可想而知在Sutton落腳的數量驚人。

最新影片推介：

港人一窩蜂移民英國熱門地區，除了「塞爆」當地的學位和社區配套外，住屋單位長短租盤都嚴重供不應求，部分租客更需預付兩年按金才求得安居，令自己大失預算。亦有一批稍遲到埗的家長常遇上兩難情況：撲到學位，但校網附近又無居住單位；撲到住所，但學位又爆滿或暫停收生，這種情況是我在英國20多年來第一次見，而且已經開始漫延至Readings和St. Albans。

現時跟風只能「食尾水」，而且隨著大量華人湧入熱門地區，學習環境也會隨之改變，或有礙學生融入英國當地文化及學習地道英文。

若想更切身地融入當地的文化和生活或讓子女得到地道的優質教育，應盡量避免到所謂的熱門地區，我建議各位可考慮移民到市郊地區，例如位於英國西南部的Devon和Somerset，不但居住環境舒適，學校教育水平高，而且風氣純樸。最重要是地區人口相對較少，學位不會「爭崩頭」，反而更容易入讀該區的優質學校。