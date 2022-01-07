【洪為民群組】約170名出席者都屬密切接觸者　張竹君：同住家人須檢疫4日

▲ 衞生防護中心指出經調查後，認為在6時後出席派對都屬於密切接觸者。（曾耀輝攝）

新冠變種病毒Omicron在本港社區有叔蔓延情況，再加上洪為民生日派對引發政界爆疫情況，料逾百人需要檢疫。全國人大代表洪為民生日宴，除了有14名港府官員出席，20名立法會議員亦有份，包括1月5日曾到深圳見港澳辦主任夏寶龍的何君堯、新民黨容海恩、體演文出界霍啟剛等，詳細名單即看：【下一頁】

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（7日）出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。曾出席洪為民派對的一名37歲女子確診（詳情即看:【下一頁】），另一名初步確診，在晚上6至8時到場，在9時再出現。（詳情即看:【下一頁】）

徐樂堅指出洪為民生日派對群組，昨日調查是晚上9時半後，9時半後仍在場人士屬密切接觸者，然後有另一宗個案在6時至8時，又在9時再現，故此屬於不同個案的時間，變成6時至9時的人士都屬於密切接觸者，所有出席活動的人士都屬於密切接觸者。

至於密切接觸者的家人是否需要檢疫，張竹君指出密切接觸者的同住家人須檢疫4日，她指出出席派對約170人，都屬於密切接觸者，會陸續安排檢疫。

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記者：伍瑋瑋、鄧凱文