【政界爆疫】葉劉：食飯「無謂」官員不應去太多應酬　葉國謙：官「人頭落地」非合適做法

▲ 葉劉淑儀。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情惡化，至少12名高官及多名立法會議員日前出席港區人大代表洪為民的百人生日派對，及後同場有嘉賓染疫。民政事務局局長徐英偉被列為密切接觸者，須要接受隔離檢疫，昨更被特首林鄭月娥點名批評。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，徐英偉做法疏忽，相信事件會影響他的政治前途。

葉劉淑儀接受港台一個節目時表示，不想評論徐英偉是否應該問責下台，但本屆特區政府的任期尚餘數個月，現在找人頂替徐英偉職務並不容易，認為是否立即把徐英偉辭退，應由特首決定。她又提及，官員出席宴會是十分不智，認為不論與對方交情如何，亦應盡量審慎，不要「累政府、累社會」。

她又稱食飯「無謂」、浪費時間、不健康，認為官員不應去太多應酬及收太多禮物，有時間應進行政策研究及落區：「官員應該很忙，我自己以前下班回家，要花很多時間看文件，不知道他們為何那麼得閒到處去。」

另一名行政會議成員、民建聯葉國謙則認為，有關官員政治敏感度不足，惟問責官員每次有事發生均需「人頭落地」並非合適做法，不是每次均須落台才是體現問責精神。

立法會議員狄志遠則指，官員應以身作則，事件反映出席高官的警惕性不夠。他表示，既然特首已已高姿態公開事件，官員應開誠佈公交代，不應再遮遮掩掩，而特首應對有關官員有恰當的懲處，否則將繼續追究責任。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳葆琳