【新春2022】可口可樂虎年換限量版麻雀套裝 可拆式手柄廚具套裝+調味罐

▲ 可口可樂虎年換限量版麻雀套裝。

農曆新年將至，「可口可樂」特別推出「儲樂虎年 一起樂滿紛」賀年禮品換購活動，首度推出限量版麻雀及廚具套裝等，同大家「紅噹噹」過虎年；並與9GAG 聯乘推出趣味揮春，希望大家新一年，與家人「年在一起」，樂聚樂團年！



「可口可樂」迷必儲精品，首推「可口可樂」限量版麻雀套裝，由即日起至2022年2月28日，購買任何「可口可樂」、無糖「可口可樂」或其他可口可樂公司旗下指定包裝汽水產品，掃瞄包裝紙內的二維碼，即可上 iCoke.hk 儲分換購禮品，買愈多罐，即可賺取愈多積分！

可口可樂限量版麻雀套裝（共 1288 套）



300 分+港幣 520 換購

醒神紅色包裝盒為仿皮設計並印有「可口可樂」經典商標，內有 144 隻麻雀，均以白色底層和紅色表面兩層組成，加上刻字花紋盡顯心思，例如以經典「可口可樂」弧形瓶設計代替索子的竹條，筒子則換上「可口可樂」品牌經典商標。





套裝還有3個骰子及1個風向座，最驚喜的是八隻花均呈現「可口可樂」的樂聚時刻，無論食飯、聽歌，都有「可口可樂」陪伴左右！

可口可樂可拆式手柄廚具套裝（共 245 套）

200 分+港幣 288 換購

套裝包括煎鍋、湯 鍋、燉鍋，切合你的各種需要；配上可拆式手柄，既省位又方便收納，完成料理亦可即時擺盤上桌。三款鋁鍋均用上內陶瓷塗層，清洗容易。

可口可樂調味罐（3 個裝）（共 245 套）

100 分+港幣 58 換購



紅色瓷罐正好配合新年「紅運當頭」，配上與竹蓋相同色系的木底座，放在廚房內可輕鬆收納瓶瓶罐罐。

愈多罐，愈多分！

儲夠分數換領精品，4 罐及 6 罐裝賞 25 分、8 罐裝賞 30 分、12 罐裝則賞 40 分！買得愈多，儲得愈快！無糖「可口可樂」附額外積分

其包裝紙背面印有的儲分二維碼可獲額外 5 分！

聯乘 9GAG 推出趣味揮春及賀年貼圖



「可口可樂」與9GAG 聯乘推出多款趣味揮春。由 2022 年 1 月 19 日至 2 月 2 日，消費者只需在 7-Eleven、Circle K 或 VanGO 便利店購買兩支可口可樂公司旗下汽水，即可免費換領限量版「可口可樂」揮春一套（共三款揮春）

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