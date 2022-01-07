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【超市大搜查】飽和脂肪激發壞膽固醇阻塞血管　39款腸仔邪惡度比拼僅4款較低飽和脂肪【附完整名單】

食用安全 17:31 2022/01/07

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39款腸仔飽和脂肪含量比拼。

全港約有290萬人患高膽固醇，其中罪魁禍首之一，正是腸仔、午餐肉等高飽和脂肪的加工肉食。高飽和脂肪食物，可激發壞膽固醇慢性阻塞血管。TOPick檢視市面常見39款腸仔，發現最高及最低飽和脂肪含量的腸仔，可相差9倍。

最新影片推介：

很多人或以為高膽固醇食物是體內高膽固醇的元兇，但事實上，飽和脂肪及反式脂肪的影響更大。飽和脂肪使血液更易凝結，引致血管硬化、中風、心臟病等疾病，並促進肝臟產生膽固醇，過量更會令血液的壞膽固醇上升。Nutri-Pro健營物理治療及營養中心註冊營養師Vivien提到，高飽和脂肪食物包括煙肉、腸仔、午餐肉等食物。

TOPick為此搜羅市面常見39款腸仔，檢閱各款香腸的飽和脂肪含量。當中涉及不同品牌，如JACKSON'S Grill brats、Johnsonville、金妹牌、廚師牌、佳之選等。

結果發現，最高和最低飽和脂肪含量的香腸，可相差9倍。最高飽和脂肪為「JACKSON'S Grill brats Smoked brats with cheddar」，達每100克14.1克飽和脂肪；而最低飽和脂肪則為「美國蜜都牌雞肉腸」，每100克只含1.47克。

「JACKSON'S Grill brats Smoked brats with cheddar」，達每100克14.1克飽和脂肪。

據NHS（英國國民保健署）：

  • 每100克含5克以上：「高」飽和脂肪
  • 每100克含1.5克至5克：「中等」飽和脂肪
  • 每100克含1.5克或以下：「低」飽和脂肪

NHS建議選購時，應盡量選擇「中等」及「低」飽和脂肪類別的食物，亦即飽和脂肪每100克含5克以下的食品。

完整名單

TOPick按此標準，整理每100克含5克以下的飽和脂肪腸仔名單，發現只有4款香腸屬於中至低飽和脂肪，包括「美國廚師牌高級雞肉腸」、「Royal Franks Chicken frankfurters」、「Harvest Creek Chicken franks with variety meats」及「美國蜜都牌雞肉腸」，其中只有「美國蜜都牌雞肉腸」這1款屬於「低」飽和脂肪。

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每100克含5克以上，高飽和脂肪腸仔名單（由低至高排序）：

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責任編輯：楊宛茜

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