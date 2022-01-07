【Omicron變種】增13處高危處所包括新城市廣場餐廳　曾到訪市民應立即接受檢測

▲ 今日新增13處高危處所，包括新城市廣場餐廳。（資料圖片）

政府列出13個地點，為確診個案曾到訪的地方，遍布港九新界，政府呼籲曾到訪市民須盡快接受檢測。

政府呼籲曾在指定時段，到訪以下13個地點的市民，盡快接受檢測：

油麻地彌敦道牛極 (2/1/2022)

北角嘉榮大廈好彩海鮮酒家 (31/12/2021)

北角城市花園14座商場泰金香小廚 (31/12/2021)

北角城市中心意蠔屋 (3/1/2022)

北角國都廣場足福里 (3/1/2022)

銅鑼灣紀律部隊人員體育及康樂會 (2/1/2022)

北角電氣道大快活 (1/1/2022)

馬鞍山銀湖•天峰 PALACE BY THE SEA (30/12/2021)

沙田新城市廣場一期LDK by Ufufu Cafe (29/12/2021)

北角康宏匯百匯軒(3/1/2022)

炮台山國都廣場彩福喜宴 (4/1/2022)

天后歌頓道陸田園餐廳小廚 (31/12/2021)

銅鑼灣皇室堡東海薈拉斐特 (28/12/2021,30/12/2021)

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責任編輯：陳梓蔚