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【Omicron變種】13個高危處所涉銅鑼灣及北角多間食肆　曾到訪市民應接受檢測

社會 16:41 2022/01/07

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今日新增13處高危處所，包括新城市廣場餐廳。（資料圖片）

政府列出13個地點，為確診個案曾到訪的地方，遍布港九新界，政府呼籲曾到訪市民須盡快接受檢測。

政府呼籲曾在指定時段，到訪以下13個地點的市民，盡快接受檢測：

  • 油麻地彌敦道 牛極 (2/1/2022)
  • 北角嘉榮大廈 好彩海鮮酒家 (31/12/2021)
  • 北角城市花園14座商場 泰金香小廚 (31/12/2021)
  • 北角城市中心 意蠔屋 (3/1/2022)
  • 北角國都廣場 足福里 (3/1/2022)
  • 銅鑼灣 紀律部隊人員體育及康樂會 (2/1/2022)
  • 北角電氣道 大快活 (1/1/2022)
  • 馬鞍山銀湖•天峰 PALACE BY THE SEA (30/12/2021)
  • 沙田新城市廣場一期IDK by Ufufu Cafe (29/12/2021)
  • 北角康宏匯 百匯軒(3/1/2022)
  • 炮台山國都廣場 彩福喜宴 (4/1/2022)
  • 天后歌頓道 陸田園餐廳小廚 (31/12/2021)
  • 銅鑼灣皇室堡 東海薈拉斐特 (28/12/2021,30/12/2021)

最新影片：【童學園】DSE狀元陷抑鬱曾休學 做動物義工走出低谷棄醫科轉讀獸醫

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責任編輯：陳梓蔚

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