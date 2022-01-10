【教育科技】數碼港初創公司研AI電子學習平台　助學生應戰數學科考試

▲ 鳳溪第一中學試用數學電子學習平台。（黃悅晴攝）

要應付中學文憑試，學生不斷操練，但如果未能對症下藥，可能引致學生挫敗感，亦拖慢學習進度。數碼港教育科技初創公司OneEd研發人工智能電子學習平台，利用人工智能技術分析學生回答數學選擇題時的表現，篩選出適合其能力的題目，目前只提供高中數學多項選擇題。有學生認為平台有助操練，數學科老師則認為有助提升教與學效率。

團隊的專家參考公開試題型設題，並將題目轉化為電腦程式，平台中有過萬款題型。人工智能系統會按學生的能力，篩選出適合其程度的題目，完成題目後有題解，學生亦可以選擇於相同題型中不斷訓練。電子平台設「書籤」功能，學生將題目加入書籤後，可在該頁面查看所有收藏的題目，再生成更多同題型的題目，讓學生可針對自己弱項再加操練。

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鳳溪第一中學推行電子教學已約10年，校方由去年11月底開始試用新平台，中六級有兩班同學每周都會收到該校老師透過平台派發的功課。中六學生陳綽謙認為，過往歷屆香港中學文憑試試卷數量不多，很快就做完，覺得不足以操練。他又說，以往試過其他電子平台，但覺得題解不夠詳細，認為新的電子學習平台有助他針對弱項訓練。

另一中六生何胤求就說，以往遇到太難的題目，會浪費很多時間理解，認為訓練沒有效率，不過如果題目可以符合其程度，由淺入深，可提升其學習興趣。

副校長譚鎮球指出，電子平台可減輕教師工作量，提高教與學的效率，又形容使用電子平台好比學生做畢3本數學補充，亦有如「助教」，一般學生可以自行研讀題解，老師可集中精神協助能力較弱的學生。譚鎮球又說，使用平台只一段短時間，暫時未有數據可以比較學生表現，但就形容學生使用平板電腦特別「醒神」，亦觀察到學生的學習動機提升，不少同學主動操練。

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創辦人吳哲宇曾任職高中數學科老師，他憶述有努力操練數學試卷的同學，因成績未有進步而失落及自我懷疑，讓他萌生創造一個平台協助學生。他表示，學生如果可以循序漸進地提升做題的難題，可以鞏固知識之餘，也可減低挫敗感。

公司由去年暑假開始免費提供平台逾20間中學，吳哲宇說，平台仍處於試用期，暫未有真實考試數據對照成效，不過有參與試用的學校回應均正面。他又說，計劃下學年開始向學校收費，每校一年收費一萬元。公司稍後亦會推出數學多項選擇題的模擬試卷平台，可估計學生於中學文憑試獲得的成績。

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記者：黃悅晴