【新春2022】上水廣場 X 台灣人氣江大叔推出《春の開運祭》　5.5米高招財貓神社+5大刺激遊戲

▲ Landmark North 與台灣人氣大叔Ojisan推出《春の開運祭》。（商場提供）

Landmark North上水廣場與台灣人氣反差萌角色「江大叔」聯乘，推出《春の開運祭》向大家送上新春限定的「大叔的愛」。首次於商場活動登場的江大叔及好友克拉拉大叔，會悉心打扮成不同新年吉祥物，以招財貓、行運老虎、粉紅桃花、九尾狐等造型搞笑登場，與大家迎接笑口常開的精采新一年。

▲ 5樓戶外花園有多個日本名勝，令人懷念。（商場提供）

由1月15日至2月28日，上水廣場的《春の開運祭》會於商場中庭打造3大開運場景。最矚目的必定是5.5米高招財貓開運神社，有巨型江大叔招財貓坐鎮。場內亦特設情迷「桃」花園及有求必應大吉寺，讓大家虎年行運一條龍。

而商場5樓戶外晴空花園會化身偽日本的至瀛開運遊園，多個令人懷念的日本旅行景點會重現眼前。活動期間會獨家發售虎年限量版搪膠人偶，並設有開運江大叔挑戰站，玩轉5大刺激遊戲，更可換領主題利市封及賀年精品。

▲ Ojisan幸「虎」滿滿尊貴禮盒，和風味十足。（商場提供）

顧客只需消費滿指定金額或憑指定The Point by SHKP會員積分，即可換領Ojisan玩轉虎年利市封。另外亦可換領幸「虎」滿滿尊貴禮盒，和風味十足的抽屜式禮盒內，有齊老虎機及幸運輪兩款設計的利市封，以及日本直送的糖果及茶包。其餘還有江大叔老虎造型咕𠱸、賀年揮春、春の確幸利市袋及鏡盒便攜充電器等可供換領，粉絲們萬勿錯過。

記者︰黃依情