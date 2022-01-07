  • 19°C
香港時間 : 2022107日 (週五) 18:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新春2022】上水廣場 X 台灣人氣江大叔推出《春の開運祭》　5.5米高招財貓神社+5大刺激遊戲

休閒消費 16:46 2022/01/07

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

Landmark North 與台灣人氣大叔Ojisan推出《春の開運祭》。（商場提供）

Landmark North上水廣場與台灣人氣反差萌角色「江大叔」聯乘，推出《春の開運祭》向大家送上新春限定的「大叔的愛」。首次於商場活動登場的江大叔及好友克拉拉大叔，會悉心打扮成不同新年吉祥物，以招財貓、行運老虎、粉紅桃花、九尾狐等造型搞笑登場，與大家迎接笑口常開的精采新一年。

5樓戶外花園有多個日本名勝，令人懷念。（商場提供）

由1月15日至2月28日，上水廣場的《春の開運祭》會於商場中庭打造3大開運場景。最矚目的必定是5.5米高招財貓開運神社，有巨型江大叔招財貓坐鎮。場內亦特設情迷「桃」花園及有求必應大吉寺，讓大家虎年行運一條龍。

而商場5樓戶外晴空花園會化身偽日本的至瀛開運遊園，多個令人懷念的日本旅行景點會重現眼前。活動期間會獨家發售虎年限量版搪膠人偶，並設有開運江大叔挑戰站，玩轉5大刺激遊戲，更可換領主題利市封及賀年精品。

Ojisan幸「虎」滿滿尊貴禮盒，和風味十足。（商場提供）

顧客只需消費滿指定金額或憑指定The Point by SHKP會員積分，即可換領Ojisan玩轉虎年利市封。另外亦可換領幸「虎」滿滿尊貴禮盒，和風味十足的抽屜式禮盒內，有齊老虎機及幸運輪兩款設計的利市封，以及日本直送的糖果及茶包。其餘還有江大叔老虎造型咕𠱸、賀年揮春、春の確幸利市袋及鏡盒便攜充電器等可供換領，粉絲們萬勿錯過。

記者︰黃依情

相關文章

【新春2022】港鐵商場虎年連年賞活動　消費最高回贈$500+享8倍MTR分獎賞
13:50 2021/12/31
【新春2022】港鐵商場虎年連年賞活動　消費最高回贈$500+享8倍MTR分獎賞
【新春2022】東港城 X LEGO樂高雲霄虎城賀新年　6米高虎運當頭摩天輪+首度現身財神人仔
13:26 2022/01/05
【新春2022】東港城 X LEGO樂高雲霄虎城賀新年　6米高虎運當頭摩天輪+首度現身財神人仔
【新春2022】ELEMENTS圓方新春多重消費購物賞　消費送高達$18,800商戶電子禮券+限定利市封
今日 16:29
【新春2022】ELEMENTS圓方新春多重消費購物賞　消費送高達$18,800商戶電子禮券+限定利市封

你可能感興趣

【新春2022】港鐵商場虎年連年賞活動　消費最高回贈$500+享8倍MTR分獎賞
13:50 2021/12/31
【新春2022】港鐵商場虎年連年賞活動　消費最高回贈$500+享8倍MTR分獎賞
【新春2022】東港城 X LEGO樂高雲霄虎城賀新年　6米高虎運當頭摩天輪+首度現身財神人仔
13:26 2022/01/05
【新春2022】東港城 X LEGO樂高雲霄虎城賀新年　6米高虎運當頭摩天輪+首度現身財神人仔
【新春2022】ELEMENTS圓方新春多重消費購物賞　消費送高達$18,800商戶電子禮券+限定利市封
今日 16:29
【新春2022】ELEMENTS圓方新春多重消費購物賞　消費送高達$18,800商戶電子禮券+限定利市封
著數優惠 上水廣場 Landmark North 農曆新年 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 大叔的愛 商場活動 遊戲 商場

最高瀏覽

【初步確診】一名居大埔印傭初步確診　曾與早前確診者於教會接觸　
16:42 2022/01/06
【初步確診】一名居大埔印傭初步確診　曾與早前確診者於教會接觸　
【媽媽心痛】3歲仔細菌感染致上唇腫脹　Coffee半夜帶仔睇急症︰佢面目全非
16:07 2022/01/06
【媽媽心痛】3歲仔細菌感染致上唇腫脹　Coffee半夜帶仔睇急症︰佢面目全非
【地鐵色狼】女子地鐵疑被「鹹豬手」非禮 狂摑色狼3分鐘：再摸一個我看看
13:37 2022/01/06
【地鐵色狼】女子地鐵疑被「鹹豬手」非禮 狂摑色狼3分鐘：再摸一個我看看