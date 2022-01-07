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【政界爆疫】傳區嘉宏率4名入境處赴「洪門宴」　消息：不符事實

政治 17:02 2022/01/07

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入境事務處處長區嘉宏。（經濟日報資料圖片）

港區全國人大代表洪為民本月3日晚上舉辦百人生日聚會，席間有至少兩人染疫，揭發至少10多名政府官員曾出席該聚會。除了昨日公布的入境事務處處長區嘉宏外，有傳至少4名入境事務處職員亦有出席該活動，當中涉及1名助理處長。消息指，有關說法並不符事實。

據了解，區嘉宏已入住竹篙灣檢疫中心接受隔離檢疫。

區嘉宏較早前發聲明指，當晚短暫到訪灣仔一間食肆向朋友道賀後即離開，並無就座用餐。他又指，對自己個人行為對防疫工作帶來額外負擔，以及給市民造成困擾，為此衷心向全港市民致歉，並會深切反省，日後定必加倍警惕。

區嘉宏早前亦曾捲入「高官飯聚」風波，上年3月初曾與保安局副局長區志光、時任海關關長鄧以海，與國企高層共晉晚餐，違反限聚令遭票控。區嘉宏當時表示，日後出席活動會加倍謹慎，務必確保符合規定。

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責任編輯：胡偉明

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