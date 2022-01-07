【下流爸爸】學生父親加入家長群組約人妻　老師收單親媽投訴怒踢走︰ 不是給你獵豔

▲ 下流爸爸加入家長群組，私下約人妻及說黃色笑話。

不少學校開設家長群組方便交流孩子上課的情況，當中主要以媽媽為主，爸爸佔少數。台灣近日有名老師在網絡分享荒謬事，在家長群組中，竟然有學生爸爸私下聯絡其他的學生媽媽，當中更涉嫌性騷擾及想私下約會，令老師不得不踢走所有學生爸爸出群組。

上周四（12月30），有名台灣老師以匿名的身分在網上「匿名公社」發帖，標題為「家長群組不是給您獵豔的群喔」，事主是一名小學老師，在通訊軟體上創立班級的家長群組，本意是希望家長們通過家長群組，了解孩子在學校的表現，以及提供家長們對教學方面意見的溝通渠道。

學生爸爸借群組騷擾他人

開設的群組本來是一個非常正經的家校溝通社群，但是卻被有些人用來做不正經的事，事主斥責有學生爸爸可恥地借群組取得其他女家長的聯絡方法，私下無故聯絡她們，當中投訴人包括單親媽媽。

不少女性家長反映，聲稱有學生爸爸家長私下加學生媽媽家長私聊，還發有顏色的笑話，甚至想約對方出來。

老師收到媽媽家長投訴，為免有男家長繼續騷擾他人，他決定把群裡的所有爸爸家長都移出群，只留下媽媽家長們。

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私下推銷直銷商品

除了有男家長涉性騷擾之外，另出現其他問題，之後有媽媽家長向老師反應，被群裡的其他人加好友後，開始連珠炮發地向她推銷直銷商品。老師對此感到心灰意冷，

難道孩子們的教育不比你們獵豔、推銷做生意來的重要嗎？

老師斥責這些家長完全沒有考慮到孩子，做法非常不適當，其心態不敢領教，更叫她感到很頭痛的是勸不聽。

網民曾被人夫邀約

有網民原來有遇到及知道類近的事，「在女兒的家長群中，有個爸爸一直在到處約，只要發現是單親媽媽就非常積極，但問題是他是有老婆的，我會知道也是因為他也約過我，真替他女兒覺得可憐」，另有媽媽均遇到兩種情形，「害我現在都不敢亂加任何群了，都拜託小孩的班導直接敲（聯絡）我」。其他網民留言︰

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責任編輯：王明芳