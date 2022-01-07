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【新冠肺炎】港台證實普通話台主持人初步確診　昨曾與3名同事午膳

社會 16:56 2022/01/07

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港台證實普通話台主持人初步確診。（資料圖片）

第5波疫情來勢洶洶，香港電台今日（7日）確認一名普通話台主持人初步確診，為謹慎起見，已安排整座廣播大廈進行深度清潔及消毒，3名員工要進行檢測。港台會維持廣播服務及電視廣播，電台會提供中文台聯播及英文台聯播服務。

港台機構傳訊及節目標準組表示，今早收到普通話台一名主持人通知，她初步確診新冠肺炎，該主持人為港台服務提供者，於1月4日及5日曾到港台廣播大廈主持節目。該主持人1月6日早上最後到港台主持節目，期間曾進入廣播大廈普通話台直播室，以及普通話台辦公室，工作期間有配戴口罩。

港台表示，為謹慎起見，已嚴格按照衞生防護中心指引，安排整座廣播大廈進行深度清潔及消毒，亦已安排3名曾於1月6日，與該名主持人午膳的員工即時進行檢測。 港台亦已就有關事件通報衞生防護中心，並會全力協助追尋可能屬「密切接觸者」人士。   

消息指，所有港台員工須於下午6時45分離開香港電台廣播大廈，大廈將進行徹底消毒。

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責任編輯：黃悅晴

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