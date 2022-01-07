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JNYBeat夥林家謙首度合作　MV大玩平行時空尋找Terence

娛樂 16:57 2022/01/07

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JNYBeatz跟林家謙合唱。

JNYBeatz以Producer Artist身份開展音樂路，繼去年與193郭嘉駿@ERROR合作推出《你是我的Bae》後，今次與林家謙合作推出《靈魂出竅練習曲》，歌曲以冥想作主題，更以第一身視覺出發　穿梭三個平行時空。

《靈魂出竅練習曲》MV以第一身視覺拍攝，模擬靈魂出竅的過程，主角穿梭三個平行時空，一樣的場景，一樣的人、事、物衍生出三組不同的故事線。

故事發生於辦公室內，主角過著日復日的枯燥的生活，有天收到一個神秘包裹，繼而開展一趟又一趟奇幻之旅。到MV結尾觀眾會發現，其實一切都是主角（即JNY）的幻覺，讓自己短暫抽離漫無目的又乏味的生活。正如很多人下班回家後喜歡坐著發呆，就是為了思緒放空，幫自己腦袋「洗機」。

雖然林家謙沒有親身參與《靈魂出竅練習曲》MV拍攝，但卻現寶麗萊相片形式現身MV，除了模擬靈魂出竅的過程，更是一個影片版的"Where 's Terence?"遊戲，考驗樂迷的眼力。歌曲與MV畫面都充滿玩味，風格上更是跳出大眾印象中的JNYBeatz與林家謙，送上全新面向的自己。

JNYBeatz新歌講平行時空。

《靈魂出竅練習曲》節奏爽快，人聲的旋律密集，林家謙錄音時表示：「雖然今次未必好似平時我的歌，一個字或者一個音扭好多次，其實旋律上上落落都等於我扭緊音，只不過將扭音拆做幾個字。而且歌詞都唔易唱，所以難度係幾何級咁上，不過都好好玩！」

他又提到，雖然曾經想過修改歌詞變得更易唱，但同時不想放棄歌詞組合的豐富與趣味，所以錄製出現時大家聽到的版本。

最新影片：蔣家旻訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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