【初步確診】32歲女士初步確診　曾與確診者工展會傾談約30分鐘

▲ 一名32歲女子初步確診，曾與早前確診者在工展會見面。

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（7日）出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

衞生防護中心公布，今日新增33宗確診個案，包括26宗輸入個案及7宗與輸入個案相關病例；同日錄得約30宗初步確診個案。今日新增初步確診個案包括：

居於太古城燕宮閣74歲男士

居於太古城燕宮閣的一名74歲男士，於北角英皇道中信證券工作，與之前的確診者（個案編號：12825)在曾到綠田園餐廳的確診者家屬的同事，他們曾於1月1日曾參加約60至70人的福建中學校友會聚集，其後到百匯軒一同用膳，有關人士需接受檢疫。

居柴灣32歲女士

32歲女士於菁英會秘書處工作，最後上班日1月5日，曾打針。她在1月2日為曾與確診者（個案編號：12838）工展會傾談約30分鐘，期間曾除下口罩飲水。她在1月3日曾到紅磡站McDonald、牛氣等。

居跑馬地印籍外傭

她在1月1日及2日曾到教會，曾與早前確診的43歲女印傭（個案編號：12805）見面。

53歲女士任職媒體工作

女患者居何文田仁禮花園C座，在1月3日曾出席生日派對，在下午6時前至8時多逗留，曾飲食及除口罩，與其他人打招呼及聊天，至9時半前已離場，Ct值高達到35至36，未知是否與今日確診37歲女性（個案編號：12838）有流行病學關連。

居將軍澳安寧花園44歲印籍外傭

在檢疫中心初步確診，是確診的43歲女印傭（個案編號：12805）的緊密接觸者，早前兩人在教會見面。

另外，今日有一宗暫時不明源頭個案，一名58歲女士居灣仔駱克道利順大廈，外出時主要在多間超市理貨，工作期間曾到過香港九龍很多萬寧、百佳、惠康工作。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩、陳麗娜