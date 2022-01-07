【不明源頭】58歲女子初步確診　曾到多間超市工作包括萬寧、百佳等　

新冠肺炎疫情持續，多個群組繼續擴大。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（7日）出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

今日有一宗暫時不明源頭個案，一名58歲女士居灣仔駱克道利順大廈，外出時主要在多間超市理貨，工作期間曾到過香港九龍很多萬寧、百佳、惠康工作，暫時未發現有高危或可疑活動，會繼續跟進。

張竹君表示，該名個案1月4日去過灣仔街市，1月3日去過如意冰室私房菜用膳、1月3日12時45分左右曾到工展會，逗留約45分鐘、1月1日曾到「開餐」食飯、12月27日到過嘗樂及灣仔街市。

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責任編輯：陳梓蔚