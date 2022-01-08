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【鼓勵生育】夫妻寧養貓狗不生仔　教宗批自私︰不孕可選擇領養

育兒經 11:22 2022/01/08

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教宗批評寧願養貓狗也不生仔的夫妻自私。

每對夫妻對於生兒育女一事都各有考量，不過日前教宗就開腔鼓勵生仔。教宗批評有夫妻寧願飼養貓狗等寵物，也不願生孩子，認為他們的行為自私，失去為人父母的人性，又呼籲不孕夫妻可以選擇領養。言論一出引起大眾討論，到底夫妻養育孩子是否較理想。

寵物取代孩子位置

綜合外媒報道，天主教教宗方濟各（Pope Francis）本周三（5日）在梵蒂岡發表講話時，提及收養和孤兒的議題，稱讚耶穌的養父聖若瑟，將耶穌視為「愛的最高形式之一」。對於寵物在社會中取代了孩子的位置，教宗感到相當惋惜︰

我們看到人們不想生孩子，或者只生一個，再也不生了。很多夫婦不想生孩子，但他們有兩隻狗、兩隻貓……狗和貓代替了孩子。

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揚言不生育風險更大

教宗稱以寵物來取代孩子雖可笑，但這就是現實。他表示人們不應懼怕生育和成為父母，批評以寵物取代孩子的夫妻自私。他續指大眾拒絕為人父母，喪失成為父親或母親的豐富體驗，使文明倒退，同時失去人性，最終受苦的是國家。教宗不諱言︰

養兒育女總有風險，但不生孩子的風險更大。

此外，教宗鼓勵不孕不育的夫妻考慮領養，直言世界上有很多孩子等待被人們照顧。事實上教宗早於2014年已就夫妻選擇養寵物，發表了類似的評論，認為這是文化倒退的現象，因為父母與孩子的關係，比寵物來得更複雜。

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責任編輯︰王明芳

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