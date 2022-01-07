【新冠肺炎】曾祈殷指幼稚園及部分級別目前已可停課　倡政府盡早考慮爭取時間圍堵傳播鏈

▲ 曾祈殷倡政府要盡早考慮停課及讓僱員在家工作，認為目前已可安排幼稚園及部分級別停課。（曾耀輝攝）

醫學會今日（7日）舉行記者會。香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席及感染及傳染病科專科醫生曾祈殷倡政府要盡早考慮停課及讓僱員在家工作，認為目前已可安排幼稚園及部分級別停課，建議政府把握未來三星期黃金機會撲熄傳播鏈，減少進一步爆發的風險。

曾祈殷表示，過去10天疫情急劇轉變，認為政府除了要提高接種率外，也要盡早考慮暫停實體授課及讓僱員在家工作，尤其是仍未能接種疫苗的幼稚園學生，以及部分不用考呈分試年級的學生目前已可停課。他解釋，Omicron 傳播速度快，為避免有第五波大爆發，應在疫情萌芽初期採取較嚴謹的防疫措施，爭取時間讓當局作追蹤或區域性大規模篩檢，圍堵傳播鏈，加上兒科醫護及病床均有限，寧願短時間「痛一痛」，讓市民過一個較正常的農曆新年。

他又認為，外傭染疫讓人擔心，要防範跨家庭傳播，建議政府考慮是否需要大規模檢測，亦倡雇主建議外傭在假期減少外出等。他亦表示，醫學會過去均勸喻政府收緊機組人員防疫要求，希望經過今次傳播，政府會認真與航空公司商討檢疫安排，認為若要括免也可考慮讓機組人員配戴電子手帶及訂立罰則等。

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至於多名官員及立法會議員周一出席港區人大代表洪為民的百人生日宴。香港醫學會會長蔡堅形容是「不準百姓點燈」，認為除了空姐媽媽群組，其他都是有法不依，認為應該由政府處理，又指醫學院原亦有100周年宴會，會邀請高官和同業參與，但已因疫情取消。

蔡堅又表示，若政府希望鼓勵市民接種疫苗，應重開已關閉的接種中心方便市民打針，同時也應在普通科或家庭醫學門診安排醫生為市民做評估，如檢查三高，血常規等，減少市民的疑慮。他表示，近期不少病人到其診所做評估，當中確有病人不適宜打針，如有病人心酵素過高亦有病人嚴重貧血等，若不及時糾正打針時或會休克等，認為若沒有檢查機制，難讓人信奉。

香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席及兒科專科醫生陳以誠表示，根據南非及英國的數據，感染Omicron的兒童較Delta多3倍，更有小朋友現多種氣官發炎的惡性病徵，希望政府盡早降低兩款疫苗的接種年齡，並安排在校內集體接種，同時多與家長溝通，讓家長明白接種疫苗的重要性。

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記者：黃小冰