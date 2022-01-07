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【維園群組】空姐母親1傳13致第五代傳播　衞生署指患者未打針病毒量高

社會 18:10 2022/01/07

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衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生。（曾耀輝攝）

新冠變種病毒Omicron在本港社區有叔蔓延情況，其中由空姐引發的「維園群組」現時更出現第五代傳播，當中空姐的母親因曾參與不同活動或到訪不同食肆，導致至少13人染疫。

維園群組截至昨日已出現第四代傳播。（本報資料庫）

「維園群組」中的空姐母親為一名62歲退休人士，居北角南天大廈，1月4日確診，沒有病徵，未曾接種疫苗。她曾到訪東寧大廈探朋友、到維園及銅鑼灣社區中心跳舞、到綠田園餐廳用膳等，導致多人染病，至今更出現第五代傳播。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日（7日）出席記者會上表示，女患者暫已將病毒傳至13人，主要在去年12月30日至31日傳播病毒，其病毒量當時較高，故在與朋友一同食飯及做運動將病毒傳開；至於其他不相識而被她傳染的人士，均在不同食肆坐在其附近，相信她是在較密集的地方除口罩時的傳染力較高。他又強調女患者仍未接種新冠疫苗，提醒仍未打針的人士要盡快打針。

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記者：郭詩詩

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