【疫下結業】健身中心Goji Studios全線結業　海關接57宗投訴約見2名董事

▲ 健身中心Goji Studios全線結業，海關接57宗投訴約見2名董事。（資料圖片）

健身中心Goji Studios早前公布，由12月28日（周二）起，旗下總共4間健身中心全線結業。詳情即看：【下一頁】

香港海關今日（7日）就事件提供最新調查進展。海關指，截至今日上午8時，共接獲57宗有關該連鎖健身中心的投訴，涉及48名投訴人，健身合約金額共約120萬元。海關已聯絡所有投訴人，了解每宗投訴個案的詳情並展開調查。

初步調查顯示，涉事的4間健身中心由2名公司董事營運。海關人員已於今日約見該2名董事，調查其經營的健身中心結業一事，並已嚴正提醒他們，商戶在任何情況下，都有責任妥善處理消費者已購買而未完成的預繳式服務，例如安排退款。海關表示，會密切留意事態發展，並會繼續與消費者委員會保持緊密聯絡。

海關的調查工作仍在進行中，人員會循涉事商戶有否違反《商品說明條例》（《條例》）中不當地接受付款的方向作調查。如發現有商戶違反《條例》，海關會立即採取執法行動。

根據《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

海關提醒，商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶，在作出預繳式消費決定前要謹慎考慮。

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記者：黃穎津