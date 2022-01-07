【封區檢測】不明源頭居灣仔利順大樓　另有跑馬地及何文田兩棟大廈須強檢【不斷更新】

▲ 駱克道157-159號利順大厦，被列作受限制區域，市民需要進行強制檢測。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情持續，多個群組繼續擴大，而且Omicron變種病毒入侵社區，政府今晚（7日），圍封3區強制檢測，均在涉及初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府將於「受限區域」內安排由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。

此外，根據最新安排，與涉及懷疑Omicron變異病毒株的初步陽性檢測個案居於同一大廈的人士須在有關確診者送院治理或離開香港前最後逗留在該建築物的當天翌日起計的第2、3、4、7、12及19日進行強制檢測。

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​​​​​​【19:30】

再圍封跑馬地毓秀街1-9號毓成大廈，目標是在明日（8日）上午約7時完成此行動。



【19:30】

港府在7時30分起圍封何文田何文田山道13號仁禮花園B座，目標是在明日（8日）上午約7時30分完成此行動。

【19:00】

港府今晚（7日）7時起圍封灣仔駱克道157-159號利順大樓，目標是在明日（8日）上午約7時完成此行動。

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記者：黃穎津