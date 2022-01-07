【新冠肺炎】鄧小巧跟未婚夫同確診　分享抗病經歷：身邊親友大多中招

▲ 歌手鄧小巧分享抗病心情。

《超級巨聲》出道歌手鄧小巧，早前剛宣布報喜接受外籍男友「白先生」求婚，不過今日小巧就發文自爆原來去年跟男友曾感染新冠肺炎，並將個人經歷及感受分享，希望大家加緊防疫。

現正在加拿大的小巧在facebook寫下長文，表示去年4月與未婚夫一同確診新冠肺炎，更指身邊人叫她不要告訴別人已中招。她寫道：「但其實，點解呢？點解要咁恐懼呢？知道多啲唔好咩？」

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她又分享首7日的病徵：「肌肉痛、全身無力、頭重重，以至喉嚨痛、流鼻水、失去嗅覺及味覺，期間進食大量維他命C、D、感冒徵狀西藥等，休息至第11天已逐漸康復兼如常生活。佢指當地病徵較輕患者待家休息，靠自身免疫力自愈，然後產生抗體。」

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小巧坦言在加拿大身邊有不少親友都染疫，她寫道：「（未婚夫）白先生72歲嘅爸爸，佢嘅經驗同我哋差唔多，病徵比我哋稍微輕少少。都有一個白先生朋友嘅舅父，有糖尿病感染後死亡，亦有癌症病人朋友，感染後需要較長時間康復。喺加拿大，由於好多人感染，每個人身邊總有幾個人曾經染病，大部份嘅反應都係鬆鬆膊頭，然後：哦。病咗幾多日啊？然後繼續生活、工作。」

她稱：「我唔係叫大家掉以輕心，叫大家當Covid 係一個joke（某啲社交限制措施先係一個joke,唔洗我補充），但亦都唔好當Covid係世界末日。我只係想同大家講：做足要做嘅措施，其他就交俾個天。足足兩年，總不能喺恐慌同擔憂中度過。」

▲ 小巧現於加拿大。（取自facebook）

小巧全文：

「2021年4月，我去加拿大探白先生期間，我同白先生都感染Covid-19。

今日打呢篇文，只係想同大家分享我真實經驗，等大家對感染Covid 嘅人有第一身理解。但當然我嘅經驗唔可以代表全部人，但都希望幫大家理解多少少。

當時有唔少朋友話：唔好俾人知你中過啊。

但其實，點解呢？點解要咁恐懼呢？知道多啲唔好咩？

首先我先有病徵，喉嚨有少少痕癢，我就去做檢測，一日後醫療單位打俾我，話我確診。然後問我有冇背痛、發燒、咳嗽等各類症狀，然後叫我在家休息隔離10日。冇錯，喺加拿大如果你唔係重症例如有呼吸困難、心臟問題等佢哋都係叫你在家隔離，因爲差不多時間白先生都有朋友感染，有啲人比較嚴重但都係在家隔離。早前睇一個報導話印度有個男仔染病後自己喺樹屋度隔離，然後「神奇」好返，講到好似染病就代表一切完結咁。而其實大部份嘅人都會靠自身免疫力慢慢康復，然後產生抗體。

講講我嘅康復過程。

第一日嘅症狀係肌肉痛同全身無力,頭重重但冇發燒。

第二日開始喉嚨痛，有鼻水，但肌肉痛同全身無力頭重重等已經開始變得好輕微。期間白先生投餵大量維他命C 、D 及zinc,同埋普通舒緩感冒徵狀嘅西藥。

第三日冇喉嚨痛但有鼻水，開始冇咗少少嗅覺，但頗精神。

第四完全失去嗅覺及部分味覺，有鼻水同痰及少少咳，精神唔錯。

第五日 一樣

第六日 嗅覺開始返嚟

第七日 人好精神，少少咳少少痰然後味覺同嗅覺都返嚟啦

然後幾日繼續隔離，但身體冇大礙。中間醫療人員有打過幾次電話嚟，問下啲症狀等都係叫我好好休息。然後第11日就可以出外如常生活啦。

Covid 嘅傳染性係幾強嘅，而喺我感染期間都白先生認識嘅其他人從不同源頭感染，慶幸我哋大家嘅症狀都算輕，包括白先生72歲嘅爸爸，佢嘅經驗同我哋差唔多，病徵比我哋稍微輕少少。

都有一個白先生朋友嘅舅父，有糖尿病感染後死亡，亦有癌症病人朋友，感染後需要較長時間康復。

喺香港都有認識一啲感染過Covid 嘅人，都係幾日後就出院。

喺加拿大，由於好多人感染，每個人身邊總有幾個人曾經染病，大部份嘅反應都係鬆鬆膊頭，然後：哦。病咗幾多日啊？

然後繼續生活、工作。

我唔係叫大家掉以輕心，叫大家當Covid 係一個joke（某啲社交限制措施先係一個joke,唔洗我補充），但亦都唔好當Covid 係世界末日。我只係想同大家講：做足要做嘅措施，其他就交俾個天。足足兩年，總不能喺恐慌同擔憂中度過。

我唔知道點樣理解清零政策同隔離政策同疫苗政策，但我相信未來只有更荒謬更可怕嘅事情發生。

Netflix 套新電影咪叫Don’t look up 嘅，故事最後，世界盡頭，平平淡淡吃個飯喝杯酒，呢個係我覺得係面對每日惡夢最好嘅心態。」