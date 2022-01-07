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【新春2022】海洋公園萬豪酒店住宿優惠　$1888起包住宿連盆菜＋送6折優惠券　

休閒消費 18:50 2022/01/07

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熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

海洋公園萬豪酒店推出全新的「盆」滿慶團圓住宿計劃。

為應對政府最新的防疫措施，香港海洋公園萬豪酒店推出全新的「盆」滿慶團圓住宿計劃，新年期間大家都可以與家人在酒店客房品嚐新春盆菜，一起送牛迎虎慶團年。

酒店表示住宿計劃包括入住豪華客房一晚，連客房享用原個新春盆菜，酒店泊車位一個，以及免費贈送海灣餐廳自助餐六折優惠券一張，由即日起接受預訂。

每房最多兩位成人及兩位小童或四位成人入住。

價錢：港幣1,888元起

入住日期：由2022年1月28日起至1月31日

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酒店指如入住豪華套房，還可額外獲享有汽葡萄酒一枝，還可以半價優惠預訂翌日的自助早餐，而每房最多兩位成人及兩位小童入住，由即日起接受預訂。

價錢：港幣2,888元起

入住日期：由2022年1月28日起至1月31日

查詢或預訂可致電：3555 1688

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記者：蕭雅文

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