【本地遊】新巴15號線重新包裝為「山頂探索號」　穿梭中環金鐘俯瞰香港天際景色

▲ 新巴15號線「山頂探索號」今日啟航，接載乘客前往體驗太平山的魅力。

重新包裝的新巴15號線「山頂探索號」今日啟航，將探索者及旅客帶到極具標志性的太平山頂，俯瞰香港的天際景色。

「山頂探索號」每日穿梭中環、金鐘及灣仔等主要地區，與天星小輪在中環碼頭相連接，並將四方八面的旅客接送到山頂。「山頂探索號」巴士將改頭換面，以特別設計的全新造型推廣路線特色；經驗豐富的巴士車長負責接載乘客至目的地，沿途的巴士站牌會以嶄新面貌展示路線資料，提供景點及其他交通資訊。

乘坐「山頂探索號」是旅客及每年約一千名市民前往山頂的最佳方式。巴士由繁忙的中環渡輪碼頭出發後穿梭於城市之間，途經蜿蜒的山路和名勝景點，值得遊人沿途停下來欣賞及拍照。為豐富乘客的體驗，車廂內會提供精美的行程指南及路線資料。乘客亦可透過全新專屬網站，獲取旅遊資訊及由各合作伙伴提供的推廣優惠。

「山頂探索號」今日於中環碼頭巴士總站進行啟動禮。匯達交通營運總裁李卓豪先生表示︰「『山頂探索號』為我們轉型成為世界領先的公共交通營運者又一新里程；除一貫為香港市民提供服務，巴士每年會為許多來港訪客及旅客提供優質體驗。我們將繼續為顧客度身設計嶄新的乘車體驗，未來亦會在更多路線推出嶄新的營銷項目。近來酒店住宿度及本地遊的興起，帶動市民探索這個城市。我們會為陸路口岸重開及旅遊業復做好準備。乘坐巴士不但具成本效益，更是發掘香港特色景點的最佳方式；車上有舒適的座椅及冷氣設備，而專業的車長會為乘客提供優質的服務。」

乘客現有機會獲贈由項目主要合作伙伴山頂廣場送出的推廣禮品及價值港幣600元的電子購物禮券，名額有限，先到先得！乘客更可透過KKDay以優惠價港幣140元購買天星小輪維港黃昏遊船票連新巴號線來回車票（服務或因疫情有所調整）。有關詳情，請瀏覽「山頂探索號」網站。

市民如有查詢，可於服務時間內致電新巴顧客服務專線 ；瀏覽新巴網頁或下載新巴城巴手機應用程式，掌握有關路線的最新乘車資訊。