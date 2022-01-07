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【洪為民群組】科大副校長等3名教職員曾出席宴會　科大提供免費檢測包予工作人員及學生

社會 18:44 2022/01/07

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科大副校長等3名教職員曾出席宴會。（資料圖片）

Omicron變種病毒於社區蔓延。洪為民生日派對引發政界爆疫情況，有14名港府官員、20名立法會議員出席，料逾百人需要檢疫。科大發出內部電郵指，香港科技大學副校長（大學拓展）汪揚、香港科技大學（廣州）副校長吳宏偉、有參選立法會議員的香港科技大學霍英東研究院綠色建築及環境研發部總監吳池力曾出席有關生日宴會。

電郵指，3人已進行檢測，並將與上述聚會的所有參與者到竹篙灣檢疫中心檢疫。3人今天（7日）開始在家工作，等待他們的測試結果。科大亦已採取預防措施，對他們的辦公室和他們在過去3天訪問過的地點進行清潔。

科大建議，過去3天曾與3人在未配戴口罩下接觸的人，應到社區檢測中心進行檢測，並在家工作直至名檢測結果呈陰性。從即日起至1月21日，大學將向持大學工作人員/學生證者提供免費檢測包。

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記者：黃穎津

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