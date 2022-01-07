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【遊艇聚會】數十人遊艇派對賀土木工程拓展署方學誠升職　署方承認有聚餐

社會 21:07 2022/01/07

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方學誠現為土木工程拓展署可持續大嶼辦事處處長，政府並未公布最新任命。

高官議員出席洪為民生日會惹爭議，網上再傳出高官懷疑出席遊艇派對的相片。Facebook專頁「公務員secrets」今日下午5時許上傳一張圖片，圖中遊艇掛上橫幅，上面寫著「熱烈恭賀方學誠先生出任土木工程拓展署署長」，而疑似土木工程拓展署可持續大嶼辦事處處長方學誠則在遊艇前，與數十人合照。

據該Facebook專頁指，相片攝於昨日（6日），期間涉及遊艇派對。

（公務員secrets網上圖片）

翻查政府電話簿，方學誠現時為土木工程拓展署可持續大嶼辦事處處長，而土木工程拓展署暫無署長，由太平紳士李偉彬署理署長一職。

TOPick記者正就此事向署方查詢，署方在晚上九時回覆，確認有此聚會。署方指當日（1月6日）參與活動人士自費租用遊艇，並安排外賣食品，邀請方學誠在遊艇上午飯。整個安排方學誠事前並不知情。該遊艇載客量為55人，出席午餐人數有22人。同事在非進食期間有佩戴口罩。

又指午飯後有一個合照環節，地點為土木工程拓展署東涌社區聯絡中心的戶外空間 ，當日其他在上址上班的人士亦有參與合照。在場人士全程均有佩戴口罩，回應又強調因應近期疫情發展迅速，署方已再次提醒所有同事，必須提高警覺，配合防疫抗疫工作。

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記者：陳梓蔚

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