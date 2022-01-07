【防疫措施】市民對禁晚市堂食意見不一　有餐廳估計晚市營業額大減至少一半

▲ 今日起食肆傍晚6時後不準堂食，有市民等外賣。（陳永康攝）

本港爆發第五波疫情，政府早前宣布收緊防疫措施，食肆傍晚6時後不準堂食。今日（7日）為新措施實施首日，在筲箕灣東大街，不少餐廳轉做外賣，傍晚6時許，部分食肆外有等外賣的人龍。有剛好在指定時間前堂食的市民質疑措施的成效，亦有市民認為，禁晚市堂食有助減少聚會，認為要權衡利害。有晚市轉做外賣的餐廳估計，新措施或令晚市營業額大減一半。

政府今起收緊針對表列處所、食肆等的防疫措施，其中食肆在晚上6時後全面禁止堂食。在筲箕灣，有市民購買外賣後於私家車上進食，亦有人站在街邊吃麵。市民鄧先生在5時許食晚飯，他說自己向來早吃飯，不會構成不方便，但認為措施無助抗疫：

傳染無分時間，日頭食同夜晚食都差唔多。

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市民黎先生就選擇買外賣，他說自己一星期約兩天會外出堂食，形容措施有少少不方便。黎先生認為，疫情爆發至今兩年，市民都已經習慣，即使現時疫情反覆，但亦不會太擔心，亦不會像一開始感恐慌。對於政府再次收緊防疫措施，黎先生形容現時的情況「好頭痕」：

唔好話朝令夕改啦，但好多嘢好矛盾，好似打針咁， 酒吧職員都打晒針，做足防疫，依家都照封；有咩動靜政府就要大家做好多嘢去配合，生活唔到，（政策）好似係度兜緊圈咁。

他關注，政府未來會如何應對疫情，提到自己留意過其他國家的情況，如新加坡採取與病毒共存的策略，又特意翻查以往疫症時，社會如何走困境，希望當局亦可以為本港未來應對疫情發展提供清晰方向。

市民李先生就表示，因應疫情發展，近日都已經較少外出吃飯。他認為，大部分市民平日聚會都會選擇於晚上，政府收緊防疫措施，相信可以減少聚會。他又說，措施對他影響不大：

大家都要有犧牲，疫情係影響整個社會，太多人受感染都會令醫療系統好大壓力，可能會對某啲人有唔方便，但要權衡利害。

茶餐廳東主姚先生說，餐廳本來沒有做晚市，但午飯時段亦觀察到生意減少一至兩成，形容疫情期間都是捱住做，唯有開源節流。東大街上一間麵線店晚市轉做外賣，老闆王先生估計生意額會大減，指出上次政府禁晚市堂食時，晚市營業額至少減一半。他說措施實行首日，今午5時後人流已經開始減少，但暫時不會縮短營業時間，會再觀望一兩日，如果市道淡靜，或提早關門。

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記者：黃悅晴