【靚太安樂窩】家居好法寶！歐洲製金章牌洗衣機　機身纖薄有「個性」

香港寸金尺土，大部分人在選擇家俬和電器時，「體積」都會是優先考慮條件，希望能為蝸居「爭取」多點空間感。因此，現時推出很多機身纖巧的家電，例如大家日常生活中不可缺少的洗衣機，近日就有一款體型「窈窕」的洗衣機大獲好評，不單「身形」吸引，還很有「個性」，可以迎合不同家庭的需要，自訂洗衣程序，絕對是家居好法寶。

38cm「瘦」身洗衣機 不佔空間容量大

時代進步，眾多家電都兼具體積細及高效能的重點設計，以往不少笨重的電器早已「瘦」身成為蝸居的新寵兒。而最近大獲好評的洗衣機，就是來自意大利品牌，由歐洲製造的金章牌最新系列6公斤變頻纖薄洗衣機 ZWS624B4S，機身僅38cm深度，放在家中也不會佔用太多空間，加上洗衣容量大，適合一般家庭使用。

▲ 金章牌洗衣機源自意大利品牌，登陸香港超過40年。

▲ 6公斤變頻纖薄洗衣機 ZWS624B4S，機身僅38cm深度。

智能變頻摩打 帶來無噪寧靜洗衣體驗

對於每日都要處理大量家務的靚太，下班後還要處理一大籮「髒」物，真的很需要一部幫到手的洗手機。加上夜闌人靜時想洗衣，卻怕過程製造的噪音會吵到鄰居，金章牌這款洗衣機便大派用場，它採用智能變頻摩打，有效減低運轉所產生的震動，聲音較坊間一般洗衣機寧靜，即使夜深想洗衣也無後顧之憂。

▲ 無噪音洗衣體驗，可以按照個人日程，無論任何時候都可以開機洗衣。

自訂個人化洗衣模式 想點洗由你話事

坊間很多洗衣機都預設了洗衣模式的運轉時間，每次洗衣動輒1小時甚至更長時間，難以遷就時間在家等候。這款洗衣機就設有獨特的「FlexiTime」個人化功能，先根據衣物的材質調校洗衣模式，再按個人需要、衣物的潔淨程度，自行微調洗衣時間，設有4段時長可供調節，甚至可以延遲啟動程式，輕鬆制訂個人化洗衣時間表。

▲ 「FlexiTime」自訂個人化時間調節模式，根據不同需要控制洗衣時間。

▲ 具備多項衣物材質洗衣選擇，溫柔呵護每件衣物。

（特約）