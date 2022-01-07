  • 18°C
香港時間 : 2022107日 (週五) 20:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【洪為民群組】何君堯稱出席宴會屬正常社交　指與夏寶龍會面前已進行3次檢測

政治 19:11 2022/01/07

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

何君堯稱周三前往深圳與全國政協副主席夏寶龍會面前，已先後進行了3次的核酸檢測。

Omicron襲港之時，多名高官及立法會議員周一晚上出席百人生日派對，由於現場有人染疫，出席聚會的大部份賓客均要接受21天隔離檢疫，座上客之一何君堯今日發聲明指，他獲邀出席生日宴會是正常的社交活動，對於活動有確診者出席，實屬意外。他在聲明向所有受感染人士表示關心和問候。

宴會後兩天赴深圳見港澳辦主任夏寶龍的何君堯，今早接受電視台訪問時指，出席宴會進食為正常社交，若按照政府指引去做而染了病毒，反問「為何要埋怨他人」？他說：「在喝香檳、吃燒肉或點心，怎可以期望他會戴口罩？吃東西怎麼會戴口罩？你在家睡覺會否戴口罩？不會的」。

另外，他接受一間網媒訪問時稱，宴會當日，政府並無限制公眾聚集，亦無人知道病毒會擴散，認為事件「無嘢好嬲」，強調生日派對與12月已舉行的升旗禮「沒有分別」，大家不應「事後孔明」。

立法會議員何君堯。（資料圖片）

何君堯稱，周三前往深圳與全國政協副主席夏寶龍會面前，已先後進行了3次的核酸檢測，結果均為陰性，而今日上午已按「回港易」規定完成第一次核酸檢測，並已服用過「連花清瘟膠囊」，之後將按規定完成餘下的5次核酸檢測。

他表示，當日下午6時28分到達洪為民先生的生日宴會，並按規定在安心出行APP內登記出行記錄，曾向洪為民道賀及與在場賓客寒暄，並於7時20分離開宴會場地。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳葆琳

相關文章

【洪為民生日宴】消息：再多一名出席者初步陽性　民政事務局局長徐英偉檢測陰性【不斷更新】
今日 14:47
【洪為民生日宴】消息：再多一名出席者初步陽性　民政事務局局長徐英偉檢測陰性【不斷更新】
【洪為民生日宴】醫生朱偉星與太太均有出席生日宴　朱偉星診所未知需否關閉21日
今日 15:16
【洪為民生日宴】醫生朱偉星與太太均有出席生日宴　朱偉星診所未知需否關閉21日
【洪為民群組】37歲女子確診曾出席生日宴　居銅鑼灣翠巒閣
今日 16:46
【洪為民群組】37歲女子確診曾出席生日宴　居銅鑼灣翠巒閣
【洪為民群組】20名立法會議員出席「洪門宴」　一文看清各人回應
今日 17:12
【洪為民群組】20名立法會議員出席「洪門宴」　一文看清各人回應
【洪為民生日宴】科大副校吳宏偉認同場　引述衞生署：非所有參加聚會者都送竹篙灣
今日 15:56
【洪為民生日宴】科大副校吳宏偉認同場　引述衞生署：非所有參加聚會者都送竹篙灣
【洪為民群組】約170名出席者都屬密切接觸者　張竹君：同住家人須檢疫4日
今日 17:23
【洪為民群組】約170名出席者都屬密切接觸者　張竹君：同住家人須檢疫4日
【洪為民群組】科大副校長等3名教職員曾出席宴會　科大提供免費檢測包予工作人員及學生
今日 18:44
【洪為民群組】科大副校長等3名教職員曾出席宴會　科大提供免費檢測包予工作人員及學生

你可能感興趣

【洪為民生日宴】消息：再多一名出席者初步陽性　民政事務局局長徐英偉檢測陰性【不斷更新】
今日 14:47
【洪為民生日宴】消息：再多一名出席者初步陽性　民政事務局局長徐英偉檢測陰性【不斷更新】
【洪為民生日宴】醫生朱偉星與太太均有出席生日宴　朱偉星診所未知需否關閉21日
今日 15:16
【洪為民生日宴】醫生朱偉星與太太均有出席生日宴　朱偉星診所未知需否關閉21日
【洪為民群組】37歲女子確診曾出席生日宴　居銅鑼灣翠巒閣
今日 16:46
【洪為民群組】37歲女子確診曾出席生日宴　居銅鑼灣翠巒閣
新冠肺炎 健康碼 安心出行 回港易 經濟 點心 政治 深圳 夏寶龍 何君堯

最高瀏覽

【不明源頭】58歲女子初步確診　曾到多間超市工作包括萬寧、百佳等　
今日 17:08
【不明源頭】58歲女子初步確診　曾到多間超市工作包括萬寧、百佳等　
【媽媽心痛】3歲仔細菌感染致上唇腫脹　Coffee半夜帶仔睇急症︰佢面目全非
16:07 2022/01/06
【媽媽心痛】3歲仔細菌感染致上唇腫脹　Coffee半夜帶仔睇急症︰佢面目全非
【初步確診】一名居大埔印傭初步確診　曾與早前確診者於教會接觸　
16:42 2022/01/06
【初步確診】一名居大埔印傭初步確診　曾與早前確診者於教會接觸　