【洪為民群組】何君堯稱出席宴會屬正常社交　指與夏寶龍會面前已進行3次檢測

▲ 何君堯稱周三前往深圳與全國政協副主席夏寶龍會面前，已先後進行了3次的核酸檢測。

Omicron襲港之時，多名高官及立法會議員周一晚上出席百人生日派對，由於現場有人染疫，出席聚會的大部份賓客均要接受21天隔離檢疫，座上客之一何君堯今日發聲明指，他獲邀出席生日宴會是正常的社交活動，對於活動有確診者出席，實屬意外。他在聲明向所有受感染人士表示關心和問候。

宴會後兩天赴深圳見港澳辦主任夏寶龍的何君堯，今早接受電視台訪問時指，出席宴會進食為正常社交，若按照政府指引去做而染了病毒，反問「為何要埋怨他人」？他說：「在喝香檳、吃燒肉或點心，怎可以期望他會戴口罩？吃東西怎麼會戴口罩？你在家睡覺會否戴口罩？不會的」。

另外，他接受一間網媒訪問時稱，宴會當日，政府並無限制公眾聚集，亦無人知道病毒會擴散，認為事件「無嘢好嬲」，強調生日派對與12月已舉行的升旗禮「沒有分別」，大家不應「事後孔明」。

▲ 立法會議員何君堯。（資料圖片）

何君堯稱，周三前往深圳與全國政協副主席夏寶龍會面前，已先後進行了3次的核酸檢測，結果均為陰性，而今日上午已按「回港易」規定完成第一次核酸檢測，並已服用過「連花清瘟膠囊」，之後將按規定完成餘下的5次核酸檢測。

他表示，當日下午6時28分到達洪為民先生的生日宴會，並按規定在安心出行APP內登記出行記錄，曾向洪為民道賀及與在場賓客寒暄，並於7時20分離開宴會場地。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳葆琳