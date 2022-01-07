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【新冠肺炎】4歲女童初確幼稚園師生600人需強檢　教聯會籲教育局宣布幼稚園停面授

社會 19:28 2022/01/07

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教聯會呼籲，教育局應暫停幼稚園面授課堂。（資料圖片）

新冠疫情持續，早前確診的42歲男測量師（#12767）的4歲女兒今日（7日）初步確診（詳情即看：【下一頁】），教聯會呼籲，教育局應暫停幼稚園面授課堂。

教聯會表示，近日本港疫情惡化，社區出現多條傳播鏈，更有源頭不明個案，情況令人擔憂。順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園因有學生家長初確診，同班30多名師生需要檢疫，全校600名師生需要強檢。

面對疫情愈趨嚴峻，加上幼童尚未接種疫苗，教聯會呼籲教育局考慮全港幼稚園暫停面授課堂，以保障幼童健康，減低傳播風險。倘若當局落實暫停面授課堂，應盡快公佈有關安排，讓學校及家長能夠及早作準備。

教聯會亦呼籲，師生及家長應做好防疫措施，注意個人衛生及身體狀況，並避免前往人多聚集的地方，以減低感染的風險。


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記者：黃穎津

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