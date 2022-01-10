【美妝速遞】SK-II 虎年限量版神仙水 新年肌膚急救+冬季保濕護膚組合套裝

▲ SK-II 虎年限量版神仙水230ml (建議零售價HK$1,500)。

護膚品牌SK-II推出虎年限量版神仙水，讓肌膚持續綻放健康美麗光采。全新虎年限量版神仙水以虎的勇敢、力量和強悍為設計靈感，大膽破格地將樽身換上亮橙色調，充滿朝氣活力。新設計以粗黑線條筆觸率性地劃走「不能」、「必定」、「預期」、「應該」等，局限我們行動的字詞，簡單直接地表達出我們可以改變自己、可以抱著不再受常規拘束限制的精神，並傳遞SK-II 核心理念 – 「命運從不是偶然，而是選擇使然。」

超過40多年來，蘊含PITERA™ 神仙水的核心配方始終如一，是SK-II 獲獎最多的經典暢銷產品。蘊含90%以上的PITERA，受全球數百萬女性愛戴，鼓勵女性改寫命運。

PITERA™的誕生，源於40年前偶然發現一位年老釀酒師的臉上滿佈皺紋，雙手肌膚卻依然年輕細嫩，從此揭開了PITERA™ 的美肌秘密。

SK-II 虎年限量版神仙水已於1月1日全線上架。SK-II 虎年限量版神仙水230ml (建議零售價HK$1,500)



皇牌護膚緊緻套裝 (價值：HK$1,830)



新年限定護膚套裝，皇牌產品—神仙水，打造晶瑩剔透美肌，同時配合精華霜補濕緊緻肌膚。

套裝包括：

虎年限量版神仙水 230ml

R.N.A. 立體緊緻精華霜15g

嫩膚清瑩露 30ml

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