【受管制木材】海關機場逾4,000公斤紫檀木　市值約2,070萬元

▲ 部分檢獲的懷疑受管制紫檀木材。（政府新聞處提供）

香港海關昨日（6日）和今日（7日）在香港國際機場共檢獲約4,120公斤懷疑受管制紫檀木材，估計市值約2,070萬元。

海關人員透過風險評估，昨日檢查一批從杜拜抵港，報稱載有傢俬配件的空運貨物。經檢查後，海關人員在一個大木箱內發現約1,090公斤懷疑受管制紫檀木材，估計市值約545萬元。

另外，海關人員透過風險評估，今日檢查一批從多倫多抵港，報稱載有飾物原材料的空運貨物。經檢查後，海關人員在兩個大木箱內發現約3,030公斤懷疑受管制紫檀木材，估計市值約1,525萬元。2宗案件已轉交漁農自然護理署跟進調查。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年。



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記者：黃穎津