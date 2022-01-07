【新冠肺炎】疫下8大捐款收入全面下跌　6校錄盈餘增長高達1.4倍

▲ 8間資助大學之中，6校上年度盈餘均錄得增長。（資料圖片）

新冠疫情持續影響大學財政，本港8間資助大學披露上年度所獲捐款收入全部下跌，但仍錄得盈餘，其中6間大學均錄得盈餘增長，香港大學上年度盈餘高達34.2億元，按年增幅達1.4倍，金額及增幅均屬眾院校之冠，港大財務報告形容是「反映市場復甦和內部節約成本的成果」。

根據大學最新公布年報或財務報告，8大在截至去年6月的2020/21年度，均錄得盈餘，港大上年度所獲捐款額急挫53%至5.8億元，但仍錄得34.2億元盈餘，較對上一年度14.3億元，大幅增加1.4倍；浸會大學上年度盈餘為10.2億元，亦較前一年度4.5億元，按年增1.3倍；理工大學上年度盈餘則是15.4億元，按年增66%；科技大學盈餘亦按年增42%至20億元。

嶺南大學及教育大學上年度盈餘均有下降，嶺大錄得約1.3億元盈餘，按年減一半；教大盈餘為8八之中最少，錄得8千萬元，按年減72%。教大財務報告指，「疫情為該校以至整個教育界帶來影響」，提及去年度收入略減約6%至19.3億元，包括學費、課程及其他收費共減少4,400萬元，降幅主要源於非教資會資助課程，該校支出則增加9,500萬元，教學、學術及研究佔13.3億元，包括加強資訊科技基礎建設，以支援網上教學；由於不少活動被取消或延遲，特別是涉及海外項目，以致年內相關支出減少，形容疫情未有對該校財務狀況帶來「重大影響」。

連同港大，8大上年度所獲捐款額均全面下跌，跌幅介乎11%至81%，中文大學在2019/20年度曾獲13.1億元捐款，2020/21年度微跌11%至11.6億元，但捐款額仍稱冠各院校，屬吸金能力最高院校；該校整體盈餘32億元，按年增57%，僅次於港大。

中大財務報告指，估計大學財政狀況亦不能倖免地受新冠疫情波及，提及上年度沒有第8輪配對補助金計劃推動，加上受疫情影響，除中大醫院所獲捐款有所增加，其他各項捐款收入均下跌，整體捐贈及捐款收入減少1.48億元（11.3%）；疫情下學生宿舍為遵守防疫規定而維持低入住率，導致學生宿舍收入下降，報讀教資會及非教資會資助課程的學生人數亦下跌，致本年度總課程收入減少。

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記者：馮琪雅