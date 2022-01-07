【印傭群組】累計4名印傭染疫　行蹤多處涉南記粉麵及維園【【附中英文地址】】

▲ 確診43歲印傭曾訪北角教會，共計4名印傭染疫。（資料圖片）

Omicron變種病毒進入社區。早前一名43歲印傭（#12805）確診，她曾到北角海景大廈Bethel Fellowship Limited進行教會活動。今日（7日）印傭群組分別再新增1宗確診及2宗初步陽性個案。

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最早確診的43歲外傭（#12805）居銅鑼灣東寧大廈，其僱主常到維園跳廣場舞，與確診國泰空姐母親（#12754）相識，是她的密切接觸者。印傭主要時間都在家工作及與僱主到維園。她在1月1日到北角海景大廈Bethel Fellowship Limited進行教會活動，同場約有50人。她在本月1日晚上與約7名友人到南記用膳。印傭1月2日與朋友在維園會合，到同一教堂與約80人聚會，其後不適，曾到英皇道利都樓休息，但晚上回到教會與朋友用膳。她在1月4日到律敦治醫院求診，由教會牧師安排到英皇道利都樓休息，同日送院。

43歲確診外傭行蹤

與2名僱主同住銅鑼灣東寧大廈（Tung Ning Building），其僱主為空姐確診母親的跳舞朋友（偕友人1日2日參加海洋光譜號公海遊）

1月1日

北角海景大廈Bethel Fellowship Limited

銅鑼灣中心地下1-2號鋪南記粉麵（Nam Kee Spring Roll Noodle Co. Ltd）

1月2日

維多利亞公園（Victoria Park）

北角海景大廈Bethel Fellowship Limited

北角英皇道利都樓外傭宿舍（Rialto Mansion）

一名曾到上址教會的51歲印傭（#12854）今日亦確診。她居大埔美新大廈，與3名僱主同住，已打兩針復必泰疫苗。她曾在12月31日晚上乘72X號巴士到旺角，再乘102號巴士，到位於北角屈臣道2號海景大廈A座14樓的教會Bethel Fellowship Limited，同日晚上與5人在上址過夜。1月1日與2名友人到知粥嘗樂吃早餐後，再返回教會跳舞；下午與3名友人到泰出色泰國餐廳吃午餐，晚上再與4位朋友在教會過夜。她在1月2日早上10時至下午1時在維園與3位朋友進食，下午再回教會，曾見過早前確診的43歲印傭（#12805），並與對方對談一小時，期間有佩戴口罩，二人曾擁抱，晚上也於教會與其他人一同進食，當局估計因是次接觸而受到感染。女印傭亦曾在1月3日、5日下午到大元邨街市，其餘時間留在家中；另曾到太和體育館做檢測，其後被送往檢疫中心。

51歲確診外傭行蹤

與3名僱主同住大埔美新大廈（Mei Sun Building）

12月31日

72X號巴士

102號巴士

北角海景大廈Bethel Fellowship Limited

1月1日

北角英皇道175號地下知粥嘗樂（Congee Wonderland）

北角海景大廈Bethel Fellowship Limited

天后泰出色泰國餐廳（Chilli Thai Restaurant）

1月2日

維多利亞公園（Victoria Park）

北角海景大廈Bethel Fellowship Limited

1月3日、5日

大元邨街市（Tai Yuen Market）

此外，今日亦新增2名曾到教會的印傭初步確診。分別是一名居跑馬地毓秀街1-9號毓成大廈（Yuk Sing Building）的印傭，她在1月1日及2日曾到教會，與早前確診的43歲女印傭（#12805）見面。另一名初步確診44歲印傭則居將軍澳安寧花園（On Ning Garden），在檢疫中心初步確診，是確診的43歲女印傭（#12805）的緊密接觸者，早前兩人在教會見面。

勞工處提醒外傭留意並遵從強制檢測公告，及時接受免費新冠病毒病檢測，並呼籲他們遵守政府宣布的社交距離措施，同時呼籲僱主提醒外傭如於指明期間及時段身處指明地點，須進行檢測。外傭可前往社區檢測中心或流動採樣站接受檢測。有關強制檢測的詳情可參閱政府的公布。

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記者：黃穎津