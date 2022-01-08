【面授課堂】網傳「星期三前全面停課」　教育局澄清：面授課堂仍繼續

▲ 教育局澄清​就網上及通訊群組流傳「消息指教育局正考慮星期三前全面停課」圖片。

教育局澄清​就網上及通訊群組流傳「消息指教育局正考慮星期三前全面停課」圖片，教育局發言人今日（8日）重申，現時有關面授課堂的安排在現階段仍將繼續，各學校會根據局方指引嚴守防疫抗疫措施。



教育局會繼續留意疫情的發展及聽取衞生專家的意見，適時檢視有關防疫措施及上課安排，一如既往，若有新的安排會盡快公布。教育局呼籲各持份者做好防疫措施，避免不必要聚會，並接種疫苗，加強保護，同心抗疫。

▲ 網傳此製圖內容不實，教育局澄清面授課堂仍繼續。（網上圖片）

政府專家顧問許樹昌今日（8日）表示，本港社區不同地方已有數條傳播鏈，形容為第五波疫情的開始，惟需視乎會否出現大爆發，強調當局已將相關緊密接觸者送到檢疫中心檢疫，以免帶有病毒患者會引發大型的第五波疫情。若再有源頭不明個案，下一步要考慮是否停課或公務員在家工作，詳情即看：【下一頁】

最新熱門影片:【靚太廚房】去自助烘焙店整甜品 簡易巧克力夾心瑪德蓮

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋