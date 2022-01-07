【高危食肆】10間餐廳列入高危場地 涉肯德基、麥當勞、大快活分店【附中英文地址】
社會 22:18 2022/01/07
本港爆發第5波疫情，多個群組新增確診個案，包括望月樓、空姐維園以及洪為民派對等，政府在晚上再公布多10個高危處所，涉及Omicron確診個案曾到訪，呼籲市民盡快進行檢測。
TOPick到出近日曾有確診患者到過的食肆名單，政府指有關場地屬於高危處所，呼籲曾經到過的市民盡快接受檢測，以下名單包括確診者曾到訪日期、時間、食肆的中英名地址。
高危處所名單:
2022年1月1日
- 開餐／灣仔天樂里3-5A僑康大廈地下C鋪 (09:00 - 11:00) （Dine Inn Shop C, G/F, Kiu Hong Mansion, 3-5A Tin Lok Lane, Wanchai, HK）
- 肯德基家鄉雞／炮台山英皇道147-151號1樓 (13:00 - 18:00)（KFC 1/F., Nos. 147-151 King's Road, Fortress Hill
2022年1月2日
- 嘗樂／香港灣仔道59-63號地下A鋪 (09:00 - 10:00) （Joyous Restaurant Shop A, G/F, 59-63, Wan Chai Road, Hong Kong）
- 星巴克／灣仔軒尼詩道23-29號東亞樓地下至二樓 (18:00 - 20:00) （Starbucks G/F - 2/F, East Asia Mansion, 23-29 Hennessy Road, Wan Chai ）
2022年1月3日
- 如意冰室私房菜／灣仔軒尼詩道38-44號地下及閣樓 (09:00 - 11:00) （G/F & M/F, 38-44 Hennessy Road, Wan Chai）
- 麥當勞／紅磡站閣樓層 HUH R2 號舖 (11:00 - 16:00) （McDonald's Shop No. HUH R2, Mezzanine Level, Hung Hom Station）
2022年1月5日
- 梨滿園韓國料理／樂富橫頭磡聯合道198號樂富商場3樓3104號舖 (13:00 - 15:00) （Yoli Korean Restaurant Shop 3104, 3/F, Lok Fu Plaza, 198 Junction Road, Lok Fu）
- 大快活／香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈2樓01舖之餐廳B (15:00 - 16:00) （Fairwood Shop 01 and Restaurant B, 2/F, Wu Chung House, No 213 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong）
2022年1月6日
- 銘和飯店／灣仔灣仔道218, 218A, 220, 220A & 220B號, 利昌大廈地下A舖 (12:00 - 14:00) （Ming Wu Restaurant Shop A, G/F, Lee Cheong Building, No. 218, 218A, 220, 220A & 220B, Wan Chai Road, Wan Chai）
- 海鱻城／樂富聯合道198號樂富廣場二期UG2層U206-U209號舖 (12:00 - 14:00) （Ocean Fresh Restaurant Shop U206-U209 UG2/F, Lok Fu Shopping Centre II, 198 Junction Road, Lok Fu, Kowloon）
另外，政府提醒巿民，因應港島多處被納入強制檢測而檢測需求大增，政府於維多利亞公園設立兩個大型流動採樣站，為居於或曾到訪高風險地點的市民提供免費檢測。兩個採樣站分別位於（一）維多利亞公園音樂亭（近港鐵銅鑼灣站及告士打道出口）和（二）維多利亞公園手球場（近港鐵天后站及興發街出口），服務時間為上午10時至晚上8時。
除維多利亞公園的大型流動採樣站外，灣仔駱克道遊樂場、近炮台山站的銅鑼灣社區中心和北角社區會堂等地點亦設有多個流動採樣站，會在1月8日於金鐘添馬公園亦額外增設採樣站。
最新熱門影片：【靚太廚房】去自助烘焙店整甜品 簡易巧克力夾心瑪德蓮
一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
記者：伍瑋瑋