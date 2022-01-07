前《東張西望》主持黃穎君正等候入竹篙灣檢疫　黃穎君：正居家隔離

▲ 黃穎君（Burmie）。資料圖片

港區全國人大代表洪為民的百人生日派對掀起政界大浪，前《東張西望》主持、現職民政事務局媒體主任的黃穎君（Burmie）向傅流螢證實，周一亦有有陪同上司，即正在接受檢疫的民政事務局局長徐英偉出席派對。她現時正在家中，等候衛生防護中心安排入往竹篙灣檢疫中心接受隔離。

黃穎君透露，當晚主要逗留在餐廳的室外位置，只是喝東西時有除下口罩，與主人家打招呼後便離開。她昨天早上已去檢測，今天出報告呈陰性，今日上午亦有進行第二次檢測，並已接獲衞生防護中心電話，讓她等候安排，現時正在自行居家隔離。

已任藝人8年的黃穎君，早前因勇入「恐怖曱甴屋」採訪，被封為「東張女勇士」，令其人氣急升，惟及後她便宣布離開無綫，上月獲聘為民政事務局媒體主任，成為公務員一員，據悉其月薪高達6萬元。

黃穎君轉跑道不足一周，已為民政事務局拍攝選舉宣傳片段，在街上訪問市民知不知道何時投票，更與徐英偉以答問形式互動，及後在與民政事務局有關的記者會上，都不難見到她的身影。

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