【洪為民群組】特首：檢疫官員用自身假期檢疫　陳國基及聶德權調查13名官員有否違反紀律

▲ 林鄭月娥指示陳國基及聶德權調查13名官員有否違反紀律。（曾耀輝攝）

多位政府官員周一晚上出席港區人大代表洪為民的百人生日派對，行政長官林鄭月娥今晚(7日)按衞生防護中心就該個案的最新發展發表聲明，稱已指示所有接受檢疫的官員不宜在檢疫期間繼續履行職務，並須用其自身的假期進行檢疫。

林鄭月娥指，由於該宴會個案可能涉及另一宗初步確診個案，而該初步確診人士參與宴會的時間為晚上6時至8時，若個案最終獲確定，所有曾經出席宴會的人士將被列為緊密接觸者，並須被安排到竹篙灣檢疫中心隔離檢疫。

換句話說，早前因應首宗確診個案於晚上9時30分後才出席宴會而無須接受檢疫的8位官員，將一併被視為須接受檢疫的緊密接觸者。除了已被送往檢疫中心的3位屬9時30分後出席的官員（即民政事務局局長徐英偉、入境事務處處長區嘉宏及發展局局長政治助理馮英倫），另外10位官員將陸續被安排進入檢疫中心，待衞生防護中心稍後確定新一宗感染個案是否屬確診個案。

指示檢疫官員不宜檢疫期間履行職務



林鄭月娥已指示所有接受檢疫的官員，不宜在檢疫期間繼續履行職務，並須用其自身的假期進行檢疫。特區政府已作出適當安排，確保日常工作不受影響，包括由副廉政專員／廉政公署執行處首長丘樹春署任廉政專員，警務處副處長（管理） 郭蔭庶署任警務處處長，入境事務處副處長郭俊峯署任入境事務處處長。考慮到民政事務局及財經事務及庫務局的局長及副局長都須要接受檢疫，公務員事務局局長聶德權會兼任民政事務局局長，而商務及經濟發展局局長邱騰華則兼任財經事務及庫務局局長。所有署任及兼任安排會有效至各有關官員完成檢疫為止。

陳國基及聶德權調查13名官員有否違反紀律



關於13名政府官員出席晚宴的行為有否違反紀律，林鄭月娥已指示行政長官辦公室主任陳國基及公務員事務局局長聶德權作出詳細調查。陳國基會處理10名政治委任官員及廉政專員白韞六的調查，而聶德權會處理2名屬公務員的部門首長的調查。調查會涵蓋每名官員出席該宴會的詳細情況，包括抵達及逗留時間、在宴會中的行為等，並會參考由食物環境衞生署分別就各人按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》(第599F章)進行的調查及執法工作，例如有否使用安心出行、佩戴口罩等。

林鄭重申，在上述調查工作完成後，會對有關官員採取適當行動。至於就食肆和顧客的執法工作，林鄭說已要求食物環境衞生署按法例盡快進行調查，並適時向公眾交代調查結果。

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記者：蘇文軒